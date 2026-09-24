人生的不同階段，國民年金暖心相伴。為了讓民眾更了解國民年金的保障內容，勞保局今年推出「國保尋寶趣：國保的好，等你來挖寶」分眾宣導網站，繼「數位遊牧人生」心理測驗之後，再推出第二場主題活動《家中的生活超人》接物挑戰抽獎活動，讓民眾在遊戲中輕鬆認識國民年金，把好禮帶回家！
顧好一個家，每天都有好多事要做——家庭開銷要安排、生活用品要準備，偶爾還有臨時支出和突發狀況突然來報到。在家照顧家庭、暫時沒有參加勞保、公保、軍保或農保的日子，國保一直都在：一般身分被保險人，政府至少負擔 40% 保費，符合相關資格者負擔比例還會更高；115 年 1 月 1 日起，符合資格者生產，國保生育給付加上生育補助每胎合計補足 10 萬元。生育、老年、身心障礙、遺屬、喪葬五大給付保障，陪伴你和家人走過人生不同階段。
《家中的生活超人》接物挑戰活動自 115 年 9 月 21 日起至 115 年 10 月 20 日止。玩家左右移動角色，依序走過「顧好家裡大小帳」、「如果有喜了」、「顧好未來的自己」三個生活主題，接住生活真正需要的東西、避開臨時支出與突發狀況；途中還會遇到三次「國保小事件」，用簡短的二選一帶出保費分擔、生育支持與五大給付保障。一局結束後依得分測出你的「生活超人指數」與專屬稱號，最高可獲得滿分 100 分！
完成挑戰並完成抽獎登記、把遊戲結果圖分享至 Instagram 限時動態並保留 24 小時，即可參加抽獎，有機會把按摩椅墊、義式咖啡機、千元禮券等多項好禮帶回家！活動期間申請國民年金保險費「轉帳代繳」，一次設定、期期安心，還能參加加碼抽獎！《國保尋寶趣》活動網站：https://nationalpension2026.bli.gov.tw
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《家中的生活超人》接物挑戰活動自 115 年 9 月 21 日起至 115 年 10 月 20 日止。玩家左右移動角色，依序走過「顧好家裡大小帳」、「如果有喜了」、「顧好未來的自己」三個生活主題，接住生活真正需要的東西、避開臨時支出與突發狀況；途中還會遇到三次「國保小事件」，用簡短的二選一帶出保費分擔、生育支持與五大給付保障。一局結束後依得分測出你的「生活超人指數」與專屬稱號，最高可獲得滿分 100 分！
完成挑戰並完成抽獎登記、把遊戲結果圖分享至 Instagram 限時動態並保留 24 小時，即可參加抽獎，有機會把按摩椅墊、義式咖啡機、千元禮券等多項好禮帶回家！活動期間申請國民年金保險費「轉帳代繳」，一次設定、期期安心，還能參加加碼抽獎！《國保尋寶趣》活動網站：https://nationalpension2026.bli.gov.tw
- 家中的生活超人接物挑戰：左右移動接住生活所需，途中還有「國保小事件」帶你認識國保保障；完成挑戰、登記抽獎資料並分享遊戲結果圖，即可參加抽獎，有機會獲得輝葉按摩椅墊、BRUNO 隨行義式咖啡機、千元禮券等多項好禮！（115 年 9 月 21 日起至 115 年 10 月 20 日止）
- 認識國保五大保障：網站依「首納者」、「家庭照顧者」、「待退休者」不同人生階段設計專屬內容，快速找到與你最相關的國保保障。
- 申辦轉帳代繳加碼抽：加碼活動期間申請「自動轉帳約定」，保費不漏繳、年資不中斷，還能參加加碼抽獎！（115 年 9 月 7 日起至 115 年 10 月 31 日止）
- 開獎日期：115 年 10 月 28 日於活動網站公告。（活動辦法及抽獎時間，以活動網站公告為主）