我是廣告 請繼續往下閱讀

競總不敢辦吃喝？江和樹自嘲「我是臭俗辣」

台灣民眾黨主席黃國昌今（24）日上午到台中，陪同市議員江和樹掃街，中午將與台中市長盧秀燕會面。江和樹透露，盧秀燕將擔任他的競選總部榮譽主委，競總成立當天，將與創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌同框。談到選舉期間的送禮、餐飲爭議，江和樹自嘲「我是臭俗辣！」宣布當天完全不提供台灣小吃，「想吃吃喝喝的可以不必過來」。黃國昌上午先後到霧峰市場、內新市場陪江和樹掃街，中午將與盧秀燕私下會面，進一步討論藍白合作。談到民眾黨在台中的選情，黃國昌喊出「坐五望六搶七」，目標是成立議會黨團；江和樹進一步解釋，相關數字包括與民眾黨友好的無黨籍議員。江和樹透露，自己的競選總部預計10月11日成立，榮譽主委將由國民黨籍市長盧秀燕擔任，雖然他知道這創舉將導致盧秀燕承受不小壓力，但強調「是她跟我說她願意的！」屆時柯文哲、黃國昌都將到場，三人同台為選戰造勢。江和樹4年前參選時只成立線上競選總部，如今決定成立實體競總，他笑稱「現在成立競選總部很危險！」近期彰化縣議長謝典霖遭羈押禁見等案件，導致選舉期間的送禮、餐飲界線，讓許多人無所適從。檢方曾表示30元不是賄選標準，近期又傳出只是送豆花、按摩，卻搞到以10萬元交保，各界對選舉期間究竟什麼能做、什麼不能做感到疑惑。他呼籲中央將標準訂得更加明確，避免執法者各自解釋、民眾無所適從。話鋒一轉，江和樹突然自嘲「我承認我是臭俗辣啦！」他表示，既然現在選舉送小吃都可能引發爭議，自己乾脆帶頭「零風險」，10月11日競選總部成立當天，完全不提供任何台灣小吃。江和樹笑說，他相信真正支持自己的選民，不會為了有沒有小吃決定是否到場；如果有人參加活動的目標真的只是吃吃喝喝，「可以不必過來了！」他也藉此強調，希望選民把焦點放在候選人的政見與選舉理念，而不是吃了什麼、拿了什麼。