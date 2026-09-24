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▲中國商界大咖臨時喊卡！習近平訪美國宴變美企業大老專場（圖／路透社／達志影像）

中國國家主席習近平已於美東23日傍晚抵達美國，正式展開為期3天的國是訪問行程，準備與美國總統川普展開高層會談，這也是他時隔11年再度踏上美國國土。不過令外界意外的是，原先北京規劃安排隨行、預計與川普會晤的中國商界領袖代表團，這次卻臨時缺席未能成行，兩名知情人士也向《路透》透露了背後的真正原因。據了解，白宮方面這次其實另有其他優先考量，加上美國官員內部擔憂，部分中國企業背景恐與解放軍存在關聯，因此不願讓這些企業代表隨行參與此次訪問行程，成為這次商界代表團臨時喊卡的關鍵原因。由於整體計畫細節始終未對外公開，因此透露相關訊息的消息人士，皆要求以匿名方式受訪。事實上，《路透》上週就已搶先披露，北京當時正緊鑼密鼓敲定一份企業領袖隨行訪美名單，名單中甚至包含部分正面臨美國監管單位調查的企業，顯示中方原本規劃的隨行陣容相當龐大。不過這項計畫最終出現變數，未能如期成行。對此，中國外交部發言人郭嘉昆23日在例行記者會上，被媒體記者追問相關細節時，僅以一句「我沒有相關資訊」低調帶過，並未進一步說明；白宮方面同樣未對此事做出任何正式回應，讓這起插曲增添幾分神秘色彩。儘管這次中國商界代表團最終未能出席，川普仍預計於當地24日在白宮設下盛大國宴，隆重款待來訪的習近平一行人。根據目前掌握的出席名單，包括亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、蘋果執行董事長庫克（Tim Cook）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、輝達執行長黃仁勳、輝瑞藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla），以及Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等美國科技與企業界重量級大老，預計都將齊聚現身這場國宴，陣容堪稱星光熠熠，這波美方企業家出席規模，也與中方商界代表團的臨時缺席，形成相當微妙且強烈的對比。