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▲Makiyo是在2000年拍Panasonic GD90手機廣告出道。（圖／YouTube@台灣懷舊廣告）

《麻辣鮮師》近期再掀回憶殺，除了徐磊（謝祖武 飾）、格格（後藤希美子 飾）、蝌蚪（張善為 飾）等經典角色近況被翻出，陪著觀眾追劇的片頭、片尾曲也跟著回鍋，其中第一代片頭曲〈養我一輩子〉、片尾曲〈初戀〉，正是Makiyo（川島茉樹代）的代表作。當年14歲才剛出道的她，頂著一張清純神顏唱紅兩首歌，如今〈養我一輩子〉MV在YouTube仍吸引破百萬人觀看，而她出道前拍攝Panasonic GD90手機廣告的青澀模樣也再被挖出，長髮、大眼睛配上滿滿少女感，完全就是千禧年代的「初戀臉」。Makiyo出生於日本橫濱，10歲跟著台灣籍母親回台生活，就讀台北日僑學校，2000年因拍攝Panasonic GD90手機廣告受到注意，隨後被相中進軍歌壇。同年6月推出首張《Makiyo同名專輯》，一次收錄〈養我一輩子〉、〈初戀〉等10首歌曲，專輯賣出近20萬張，幾乎是一出道就爆紅；巧的是，當時台灣歌壇正值神仙打架年代，蔡依林、孫燕姿、S.H.E等人先後崛起，Makiyo仍靠著獨特的日系清新形象殺出一條路。不過Makiyo後來受訪透露，這段看似夢幻的出道史，其實是被媽媽、姊姊「逼」出來的，她原本個性非常害羞，「能不講話就不講話，也不想成為焦點。」第一次發片記者會更因為不知道如何應對，全程只會點頭、回「嗯」，回公司後立刻被罵「要講話啊！」；唱歌同樣沒比較輕鬆，〈養我一輩子〉光錄音就磨了快7個月，當時中文還不夠流利的她，必須一個字、一個字把咬字練到標準，錄到不知道哭了多少次。最妙的是，〈養我一輩子〉因為是當年爆紅的喜劇《麻辣鮮師》片頭曲，作品因此紅遍大街小巷，但Makiyo當年卻根本不知道自己在唱什麼，完全靠著記住發音硬背，「什麼養我一輩子，不好意思耶？」就像聽法文歌一樣有聽沒有懂，直到長大後跟朋友去KTV，聽見朋友唱自己的歌，才終於理解歌詞真正的意思；沒想到當年苦練7個月的作品，後來不只成為她的代表作，也跟著《麻辣鮮師》一起留在一整代觀眾的青春裡。Makiyo出道後陸續跨足主持、綜藝及戲劇，2012年因酒後毆打計程車司機事件重創演藝事業，之後逐步復出；2022年與醫美業投資人金翊翔結婚並生下一子，2人隔年簽字離婚。如今42歲的她生活重心轉往家庭，平時多在臉書分享生活及陪伴兒子的日常，偶爾出席活動、接受媒體訪問，已鮮少在螢光幕前露面。