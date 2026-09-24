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▲傅天穎曾和劉嘉玲、陳奕迅等大咖港星拍電影。（圖／翻攝自Hami Video官網）

▲傅天穎坦言在香港遇到潛規則才心死決定返台。（圖／翻攝自YouTube＠中天電視）

51歲女星傅天穎改行當房仲大約4年時間，近況引起關注。她過去曾在香港拍過啤酒廣告，以「奀妹」的形象爆紅，在香港打開星路，後來還與劉嘉玲、陳奕迅合作電影《靚女差館》，也去參加過關之琳的生日宴；她當時與關之琳的合照，至今仍在網路上流傳。只見年輕時的傅天穎，五官與氣質完全不輸「香江第一美人」關之琳，也難怪她可以靠一支廣告就走紅。傅天穎早年以模特兒的身分赴港發展，2001年她被相中拍攝生力啤酒廣告，在廣告中飾演DJ Tommy的兒時玩伴「奀妹」，一出場，無辜大眼搭配火辣身材，立刻吸引眾人目光。這支廣告讓傅天穎在香港走紅，此後兩年廣告合作不斷，更因此進軍電影界，與劉嘉玲、陳奕迅共同主演電影《靚女差館》。傅天穎在電影中沿用「奀妹」的名字，與陳奕迅有曖昧調情的互動，這也成了她在香港的代表作。傅天穎之後更與導演王晶簽約，成為「晶女郎」，和關之琳等知名港星經常往來互動。她過去就曾分享過自己去參加關之琳36歲生日宴的照片，當時兩人靠頭合照，傅天穎的氣質與五官完全沒輸給對方，反倒有種清新脫俗的感覺，看起來非常甜美可人。只可惜傅天穎後來與王晶的合約到期後，就決定返台發展。當時傅天穎給外界的理由是想好好照顧媽媽與外婆，但回台多年後，她曾在節目上吐露，當時遇到潛規則試探，一部電影本來說好找她當女主角，卻因為她不肯陪睡，就被換角，最後接替她的女星後來還拿到香港金像獎，讓她覺得備受打擊。