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台北市長選戰白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋在節目專訪時表示，期待與對手蔣萬安進行一對一市政辯論，相信真理會越辯越明，「蔣市長口才也不差、是好的」，但蔣比較保守，那就是個人性格問題；他也評比柯文哲、蔣萬安施政風格，認為柯文哲在前期施政展現執行力，但第二任後，可能利益關係越來越多，有所失焦。沈伯洋接受資深媒體人李四端主持的政論節目《今晚找四端》專訪，主持人李四端詢問對於柯文哲與蔣萬安施政風格，比較欣賞誰？沈伯洋回應，他較為欣賞柯文哲第一任前半段的施政，當時柯市府展現執行力，包含推進食安追蹤、交通數據分析、開放式平台、都市更新及社會住宅等政見，然而進入第二任後，可能利益關係越來越多，有所失焦；他評論，柯文哲一開始有不少得力助手，柯的問題是一直有人離開。現任市長蔣萬安則是相反，沈伯洋則認為風格偏向「無為而治」，極度強調「不要出錯」，導致施政性格過於保守。他認為，市府若因害怕犯錯而形成「不認錯」的內部組織文化，基層公務員便容易轉向「向上管理」，最終導致市民透過1999或跨局處反映的民生問題，無法得到實質解決；他感嘆，蔣萬安常常宣揚「生生喝鮮奶」政策，但對他而言這很簡單，但結果顯示也沒做好。對於是否能維持「不變」，沈伯洋說，他很早活躍於公共領域，大家也會翻他過去發文，會明顯發現，「我從以前到現在都是同個人，這是我個人特色、個人信仰」。至於是否請益歷任前市長？沈伯洋說，他們想要約，但選戰節奏太快，市政等到之後再請教也可以，「現在就是選戰來來回回時，是否能在選戰前約成，我也會打個問號」。李四端詢問，現在討論度已經超過團隊預期？沈伯洋回應，是，台灣應該都沒人想到；李四端追問，是否期待有一對一辯論機會？沈伯洋說，希望會有交鋒，相信真理會越辯越明，「蔣市長口才也不差、是好的」，但蔣比較保守，那就是個人性格問題。