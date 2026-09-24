明（25）天開始為4天中秋節及教師節連續假期，為紓解車潮，公路局從今起開始推出多項公共運輸優惠；同時提醒用路人省道易壅塞路段及時間，並預期觀光旅遊車潮將在連假第1天至第2天湧現，返回工作地車潮則預估從連假第3天下午至第4天陸續出現。
省道主要幹道及各地觀光風景區易壅塞時段：
1. 台1線水底寮至楓港路段，南下為連假第1天（9月25日）10-17時；北上為連假第3天（9月27日）15-21時及最後1天（9月28日）15-19時。
2. 台61線鳳鼻隧道至浸水橋路段及竹南路段，南下為連假第1天（9月25日）9-14時；北上為連假第3天（9月27日）13-18時及連假最後1天（9月28日）14-19時。
3. 台9線蘇花路廊，預期車流在連假期間會有短暫車多或壅塞之情形，南下尖峰為連假第1天（9月25日）7-11時；北上預估車潮會較早北返，壅塞時段預估於連假第3天（9月27日）12-16時。
另外，台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，疏運期間替代道路並設置指示標誌。
玄寶大橋施工路段94K+200~95K+400，南下主線及側車道封閉施工，以北上橋梁佈設車道供南下車輛通行；平交路口改善施工路段99K+460（近苗8線）~101K+340（近苗11線），南下主線改道側車道，於99K大山交流道前，縮減為1車道，由99K大山交流道匯出至側車道，通過苗8線、苗11線路口，由101K外埔交流道匯入主線繼續南下。
至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統交流道及台88線鳳山至五甲路段等，以及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段，預估連續假期有車多壅塞情形。
在公共運輸部分，優惠從今日起至28日，措施如下：
1. 搭乘85條中長途國道客運路線享票價6折優惠，另登錄TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次享15%回饋，搭乘4次以上享30%回饋，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋；兩者疊加後，最高可享4折優惠。
2. 搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費（轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠）及搭乘指定幸福巴士免費。
公路局為因應本次連假已協調各國道業者籌措約1.5倍的充足運能，提供日均開行7,028班次，預估日均疏運16.2萬人次，截至9月21日已售出約9.1萬張預售票，尚餘充足服務運能。民眾可至http://www.thb.gov.tw查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊。
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1. 台1線水底寮至楓港路段，南下為連假第1天（9月25日）10-17時；北上為連假第3天（9月27日）15-21時及最後1天（9月28日）15-19時。
2. 台61線鳳鼻隧道至浸水橋路段及竹南路段，南下為連假第1天（9月25日）9-14時；北上為連假第3天（9月27日）13-18時及連假最後1天（9月28日）14-19時。
3. 台9線蘇花路廊，預期車流在連假期間會有短暫車多或壅塞之情形，南下尖峰為連假第1天（9月25日）7-11時；北上預估車潮會較早北返，壅塞時段預估於連假第3天（9月27日）12-16時。
另外，台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，疏運期間替代道路並設置指示標誌。
在公共運輸部分，優惠從今日起至28日，措施如下：
1. 搭乘85條中長途國道客運路線享票價6折優惠，另登錄TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次享15%回饋，搭乘4次以上享30%回饋，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋；兩者疊加後，最高可享4折優惠。
2. 搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費（轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠）及搭乘指定幸福巴士免費。
公路局為因應本次連假已協調各國道業者籌措約1.5倍的充足運能，提供日均開行7,028班次，預估日均疏運16.2萬人次，截至9月21日已售出約9.1萬張預售票，尚餘充足服務運能。民眾可至http://www.thb.gov.tw查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊。