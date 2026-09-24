熱門手遊《Pokémon GO》官方今（24）日宣布，「Pokémon GO Tour 2027」將於明年2月19日至21日登場，全球實體活動選在台灣高雄與美國洛杉磯兩大城市，邀請世界各地訓練家齊聚。本次活動以《精靈寶可夢 太陽／月亮》及《精靈寶可夢 究極之日／究極之月》的阿羅拉地區為主題，無法親自前往的玩家，也能參加2月27日至28日舉辦的全球活動。
高雄與洛杉磯同步登場！台灣連續兩年舉辦 GO Tour
根據《Pokémon GO》官方最新公告，2027年「GO Tour」將重返台灣，實體活動分別選在高雄及洛杉磯，兩地皆於2月19日至21日舉行，為期3天。玩家屆時可以參與現場專屬遊戲內容，與來自世界各地的訓練家交流，一起展開捕捉寶可夢的冒險。
值得注意的是，台灣已連續兩年獲選為 GO Tour 實體活動舉辦地。今年2月20日至22日，官方才剛在台南都會公園舉辦「Pokémon GO Tour：卡洛斯」，明年活動則移師高雄。高雄過去也曾於2022年舉辦 GO Tour 實體活動，這次確定再度迎接全球訓練家。
阿羅拉地區成主題！2月27日開放全球玩家參與
2027年「GO Tour」將以阿羅拉地區為主題。熟悉《精靈寶可夢 太陽／月亮》的玩家，對充滿熱帶島嶼風情的阿羅拉地區應該不陌生，包含木木梟、火斑喵及球球海獅等寶可夢，都是該世代的代表角色。
除了高雄與洛杉磯的實體活動，官方也宣布，全球活動將於2月27日至28日舉行，即使無法親自前往現場，玩家依然可以透過手機參與。不過，目前官方尚未公布高雄的確切活動場地、票價及專屬寶可夢等細節，現場活動及全球活動入場券預計於下一個遊戲季度開賣，更多消息有待後續公開。
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根據《Pokémon GO》官方最新公告，2027年「GO Tour」將重返台灣，實體活動分別選在高雄及洛杉磯，兩地皆於2月19日至21日舉行，為期3天。玩家屆時可以參與現場專屬遊戲內容，與來自世界各地的訓練家交流，一起展開捕捉寶可夢的冒險。
值得注意的是，台灣已連續兩年獲選為 GO Tour 實體活動舉辦地。今年2月20日至22日，官方才剛在台南都會公園舉辦「Pokémon GO Tour：卡洛斯」，明年活動則移師高雄。高雄過去也曾於2022年舉辦 GO Tour 實體活動，這次確定再度迎接全球訓練家。
2027年「GO Tour」將以阿羅拉地區為主題。熟悉《精靈寶可夢 太陽／月亮》的玩家，對充滿熱帶島嶼風情的阿羅拉地區應該不陌生，包含木木梟、火斑喵及球球海獅等寶可夢，都是該世代的代表角色。
除了高雄與洛杉磯的實體活動，官方也宣布，全球活動將於2月27日至28日舉行，即使無法親自前往現場，玩家依然可以透過手機參與。不過，目前官方尚未公布高雄的確切活動場地、票價及專屬寶可夢等細節，現場活動及全球活動入場券預計於下一個遊戲季度開賣，更多消息有待後續公開。