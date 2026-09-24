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台北市金華國中營養午餐日前爆出食安爭議，民進黨台北市議員簡舒培接獲家長陳情，指9月4日師生在食用含有「小卷」的午餐後陸續出現腹瀉、嘔吐，並痛批教育局竟要求校方「被動處理」、「暫不處理」；不過，教育局與金華國中隨後雙雙否認相關說法，重申並非外界所稱的集體食物中毒，此事為烏龍一場。台北市長蔣萬安今（24）日受訪也強調：「任何的指控都必須要有所本！」針對簡舒培質疑市府相關通報、採檢及調查結果未完整公布，蔣萬安表示，教育局已對外說明相關情況，校方及團膳業者也分別發布聲明。他強調，任何的指控都必須要有所本，這是最根本的原則。至於外界關注的採檢與調查資訊，蔣萬安並未進一步說明具體公布方式。此外，媒體也追問先前成淵高中食安事件，當時有家長質疑教育局未就事件道歉，甚至爆出教育局長提供10萬元讓學生購買營養品，是否有意藉此平息風波？蔣萬安直言，教育局原本就會對師生進行慰問，而針對相關廠商，市府也會立即採取處置，包括裁處、解約及停權等措施。蔣萬安進一步說明，除了對業者進行處分，市府也已擴大全面的無預警稽查，「我們該做的都會做」。隨著金華國中營養午餐爭議延燒，加上先前成淵高中食安事件再被提起，台北市校園午餐安全與市府後續調查、稽查機制，也再度成為外界關注焦點。