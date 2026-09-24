2026中秋節連假高乘載管制時間注意！交通部高速公路局表示，預估假期交通量為105萬至120百萬車公里，其中首日南向可達到69百萬車公里，為了維持假期合理服務水準，高公局實施相對應交通計劃，其中像是北部地區連假首日要南下，最好早上6時以前或者12點以後再出發。《NOWNEWS》特別整理2026中秋節高乘載管制時間、國道即時路況、國道塞車路段、國道收費標準、建議出發時間等資訊，讓讀者一文看懂連假國道交通管制。
🟡2026中秋節連假國道高乘載（3人以上）管制時間
◾國道1號、國道3號南下：9月25日早上6時至12時，國1內湖至頭份（包含高架堤頂、環北及機場系統）以及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道將實施高乘載管制。
◾國道5號北上：9月26日至9月28日期間，每日13時至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道將實施高乘載管制。
🟡2026中秋節連假國道收費標準
◾凌晨0時至5時暫停收費。
◾收費時段採單一費率收費。
◾國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
🟡2026中秋節連假匝道封閉管制時間及路段
◾國道5號南下：9月25日凌晨0時至12時、9月26日早上5時至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
◾國道1號南下：9月25日早上5時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；9月26日早上5時至12時，封閉國1埔鹽系統。
◾國道1號、3號北上：9月27日及28日，每日12時至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
🟡2026中秋節連假建議替代道路
◾國道5號：頭城往坪林地區，建議改走「台9」
◾國道1號、國道3號：新竹往返台南地區，建議改走「台61」
◾國道6號：南投往返台中地區，建議改走「台63」
◾國道3號：霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統，建議改走「台74」、「國道4號」
🟡高速公路即時路況、建議出發返程時間
民眾出發前可以使用高公局官網查看「國道即時影像」，也可以利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段等路況，依照當下道路交通情況規劃最佳行車路線。另外高速公路局提醒，因應南下北返車潮不同，建議南部地區民眾返鄉在午夜時段、或是中午過後最佳；連假後期返北的話則是建議中午12點就要出發。
◾西部國道南向：9月25日、26日建議6點前、12點後出發
◾國道5號南向：9月25日、26日建議5點前、17點後出發
◾中部地區北向：9月27日、28日建議12點前出發
◾南部地區北向：9月27日、28日建議9點前出發
◾國道5號北向：9月26日至28日建議9點前出發
📍《高速公路1968》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
📍《幸福公路》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
資料來源：交通部高速公路局
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◾國道1號、國道3號南下：9月25日早上6時至12時，國1內湖至頭份（包含高架堤頂、環北及機場系統）以及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道將實施高乘載管制。
◾國道5號北上：9月26日至9月28日期間，每日13時至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道將實施高乘載管制。
◾凌晨0時至5時暫停收費。
◾收費時段採單一費率收費。
◾國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
◾國道5號南下：9月25日凌晨0時至12時、9月26日早上5時至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
◾國道1號南下：9月25日早上5時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；9月26日早上5時至12時，封閉國1埔鹽系統。
◾國道1號、3號北上：9月27日及28日，每日12時至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
◾國道5號：頭城往坪林地區，建議改走「台9」
◾國道1號、國道3號：新竹往返台南地區，建議改走「台61」
◾國道6號：南投往返台中地區，建議改走「台63」
◾國道3號：霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統，建議改走「台74」、「國道4號」
民眾出發前可以使用高公局官網查看「國道即時影像」，也可以利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段等路況，依照當下道路交通情況規劃最佳行車路線。另外高速公路局提醒，因應南下北返車潮不同，建議南部地區民眾返鄉在午夜時段、或是中午過後最佳；連假後期返北的話則是建議中午12點就要出發。
◾西部國道南向：9月25日、26日建議6點前、12點後出發
◾國道5號南向：9月25日、26日建議5點前、17點後出發
◾中部地區北向：9月27日、28日建議12點前出發
◾南部地區北向：9月27日、28日建議9點前出發
◾國道5號北向：9月26日至28日建議9點前出發
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資料來源：交通部高速公路局