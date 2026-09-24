2026中秋節連假高乘載管制時間注意！交通部高速公路局表示，預估假期交通量為105萬至120百萬車公里，其中首日南向可達到69百萬車公里，為了維持假期合理服務水準，高公局實施相對應交通計劃，其中像是北部地區連假首日要南下，最好早上6時以前或者12點以後再出發。《NOWNEWS》特別整理2026中秋節高乘載管制時間、國道即時路況、國道塞車路段、國道收費標準、建議出發時間等資訊，讓讀者一文看懂連假國道交通管制。

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🟡2026中秋節連假國道高乘載（3人以上）管制時間

◾國道1號、國道3號南下：9月25日早上6時至12時，國1內湖至頭份（包含高架堤頂、環北及機場系統）以及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道將實施高乘載管制。

◾國道5號北上：9月26日至9月28日期間，每日13時至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道將實施高乘載管制。

▲中秋節國道高乘載管制時間及路段。（圖/高公局提供）
▲中秋節國道高乘載管制時間及路段。（圖/高公局提供）
🟡2026中秋節連假國道收費標準

◾凌晨0時至5時暫停收費。
◾收費時段採單一費率收費。
◾國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

▲中秋節國道最新收費措施。（圖/高公局提供）
▲中秋節國道最新收費措施。（圖/高公局提供）
🟡2026中秋節連假匝道封閉管制時間及路段

◾國道5號南下：9月25日凌晨0時至12時、9月26日早上5時至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

◾國道1號南下：9月25日早上5時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；9月26日早上5時至12時，封閉國1埔鹽系統。

◾國道1號、3號北上：9月27日及28日，每日12時至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

▲中秋節國道匝道封閉時間及路段。（圖/高公局提供）
▲中秋節國道匝道封閉時間及路段。（圖/高公局提供）
🟡2026中秋節連假建議替代道路

◾國道5號：頭城往坪林地區，建議改走「台9」

◾國道1號、國道3號：新竹往返台南地區，建議改走「台61」

◾國道6號：南投往返台中地區，建議改走「台63」

◾國道3號：霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統，建議改走「台74」、「國道4號」

▲中秋節返鄉車潮多，民眾可視路況選擇替代道路，避開地雷時間及路段。（圖／記者朱永強攝）
▲中秋節返鄉車潮多，民眾可視路況選擇替代道路，避開地雷時間及路段。（圖／記者朱永強攝）
🟡高速公路即時路況、建議出發返程時間

民眾出發前可以使用高公局官網查看「國道即時影像」，也可以利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段等路況，依照當下道路交通情況規劃最佳行車路線。另外高速公路局提醒，因應南下北返車潮不同，建議南部地區民眾返鄉在午夜時段、或是中午過後最佳；連假後期返北的話則是建議中午12點就要出發。

◾西部國道南向：9月25日、26日建議6點前、12點後出發

◾國道5號南向：9月25日、26日建議5點前、17點後出發

◾中部地區北向：9月27日、28日建議12點前出發

◾南部地區北向：9月27日、28日建議9點前出發

◾國道5號北向：9月26日至28日建議9點前出發

▲中秋節國道建議出發時間以及好走路段。（圖/高公局提供）
▲中秋節國道建議出發時間以及好走路段。（圖/高公局提供）
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資料來源：交通部高速公路局

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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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