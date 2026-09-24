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「川習會」今天登場，美國總統川普以紅地毯、高規格方式接待中國國家主席習近平，引發國際關注。台中市長盧秀燕近來多次喊話中央召開國家安全會議，今（24）日再度建議中央各部會首長，面對川習會後續效應，4天中秋連假「不要亂跑」，應進府協助總統，由總統統一調度指揮。盧秀燕表示，今天全世界最關心的，就是美國總統川普以美國最高規格接待中國國家主席習近平，她要再度建議國家及賴總統「高度準備與因應」。面對國際局勢變化，中央應該做好相關準備，不能掉以輕心。盧秀燕說，這兩天她一直呼籲中央應召開國家安全會議，依照《國家安全會議組織法》，由總統親自主持，各部會首長必須參加。她表示，川習會相關會面約3天，緊接著就是4天中秋連續假期，因此建議這些首長「不要亂跑」，應該進府協助總統，聽從總統調度指揮，以因應後續情勢。稍後盧秀燕在答詢台中市議會陳廷秀時表示，這段期間召開川習會，周遭國家都高度關注，我們的首長若是趴趴走、歌舞昇平，恐怕民眾的觀感會不好，自己是好意提醒，希望有備無患，呼籲總統應該高度準備，比照日韓總統對國人喊話說明，當然最好是沒事、平安度過。