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經典校園劇《麻辣鮮師》捧紅不少演員，第一代「資處三丙」中的香港僑生胡凱欣，也是不少觀眾心中的女神。淡出演藝圈後，她歷經兩段婚姻，最後與16歲時交往的初戀男友Alan再續前緣，於2022年第三度披上婚紗。2024年7月，她還與丈夫攜手來台參加國標舞比賽，並和昔日同劇演員相聚，讓老粉絲看見她在鏡頭外的幸福生活。根據《壹蘋新聞網》報導，胡凱欣2024年與老公一同受訪分享近況，她表示與Alan的緣分始於1990年，當時她年僅16歲，兩人交往數年後分開，各自走上不同的人生道路。胡凱欣後來來台發展演藝事業，感情路上則經歷兩段婚姻，育有兩名孩子。多年後她透過臉書重新聯繫上Alan，兩人於2019年重逢，並在2022年4月結婚。從年少相戀到攜手成家，整整跨越32年，初戀也成了陪她展開第三段婚姻的人，兩人一起投入國標舞，除了是生活伴侶，也成了舞池裡的搭檔。而難得回到台灣，胡凱欣也把握機會與老朋友見面。當年飾演「布丁妹」的陳立芹，在她比賽結束後相約吃麻辣火鍋，還分享兩人的「半素顏」合照，一行人接著到陽明山欣賞夜景。除了陳立芹，胡凱欣過去返台時也曾與飾演「于盼盼」的林韋君相聚。林韋君曾形容她是自己踏入演藝圈後的第一個好朋友，多年來即使各自忙碌，仍保有如同家人般的情誼。從校園劇裡的同學到戲外老友，《麻辣鮮師》留下的緣分，至今仍延續著。