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攤商送大蒜、菜頭相挺 李四川：做攤商最堅實後盾

拋蘆洲交通醫療藍圖 推蘆社大橋、輕軌及蘆洲醫院

新北市長候選人李四川今（24）日清晨5點前往蘆洲大台北果菜市場，展開「市場逗陣行」，向攤商及民眾問候，許多攤商送上大蒜與菜頭熱情相挺，象徵「凍蒜」及好彩頭，還有人直接給予大大擁抱表達力挺。另有民眾更興奮地從遠方小跑步過來表示：「遠遠看到川伯就趕緊跑過來合照，我兒子超級喜歡你，這一票我們一定投給你！」李四川今天到市場，先透過廣播向全體攤商致意，預祝大家中秋佳節愉快，並感謝大家每天天未亮就起床拚經濟、讓市民有新鮮食材可食用。李四川表示，「市場就是穩定這座城市日常所需的關鍵力量」，並承諾未來擔任市長，一定會做攤商最堅實的後盾，改善市場環境、守護攤商生計，攜手一同顧民生、顧產業。針對蘆洲與周邊區域的交通藍圖，李四川強調，將全力推動興建「蘆社大橋」，分流區域車潮、串聯高科技產業，創造在地更多就業機會；同時加速建構「五泰輕軌」、「泰板輕軌」，打通蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋等地區的交通連接，讓在地居民交通更方便。李四川也表示，將興建蘆洲醫院，補足蘆洲在地及溪北地區的醫療需求，以工程人「實實在在解決問題」的精神，把每一項政策落實為看得見的建設，打造市民更便利、優質的生活環境。今日清晨掃街活動，新北市調解委員會主席聯誼會會長林志忠全程陪同，在地攤商夥伴也熱情