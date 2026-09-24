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聯合國大會目前正在美國紐約舉行，多國元首赴會，包含烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），有外媒指出，他當地時間23日被俄羅斯媒體追問，何時要前往莫斯科與俄方談判時，聲稱會「坐該死的火箭去」，影片隨後在社群平台流傳。根據烏克蘭媒體及其他外媒轉述，俄羅斯記者當時向澤倫斯基喊話，詢問他「什麼時候去莫斯科」，澤倫斯基最初沒有理會，直到離開現場前，才低聲做出回應。部分報導指出，他在回答時，似乎還使用了粗話：「坐火箭去，X！」這段插曲發生之際，俄烏雙方仍在討論，能否透過直接談判尋求結束戰事。俄方先前曾說，如果澤倫斯基願意，可以前往莫斯科與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）當面談，俄方可以提供安全保障。不過，澤倫斯基過去已多次拒絕在莫斯科與普丁會面，並主張雙方會談應在其他地點舉行。澤倫斯基此次赴紐約期間，也與美國總統川普（Donald Trump）會晤，外界持續關注美俄烏三方能否為後續談判找到可接受的形式。