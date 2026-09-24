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女星傅天穎2008年因未婚懷孕閃嫁陳子強，然而離婚時卻撕破臉，一度掀起外界關注。而離婚後，傅天穎事業不順、工作銳減，雖有前夫每月給予2萬元教養費，但必須獨自扶養母親、兒子的她，仍兼職按摩店賺錢，月收入僅1萬7000元；不僅如此，傅天穎失業3年又因誤信母親友人，投資被騙500萬元，如今傅天穎則改行當房仲，在路邊發傳單模樣被路人捕獲。傅天穎離婚後與陳子強鬧翻，更因為和緋聞男友在公園上演「活春宮」形象重挫，長達3年靠吃老本和陳子強每個月給的2萬元教養費過活。為了養家活口，傅天穎一度成為按摩學徒，月收入僅1萬7千元，經濟壓力也讓她吃不消。傅天穎指出，小孩補習費半學期要繳費8萬元，如果再加上開銷，一個月最高會花費到12萬元，如果只單算平日生活費用的話，一個月也要6至7萬元。在全盛時期擁有多棟房產、精品的她，把名下房子、珠寶等財產全部賣掉，未料又因為誤信母親友人，投資慘賠500多萬元，傅天穎在節目中提到，好在一名導演出手相救幫她還債，讓她信用沒有因此破產，自己也很努力還債。傅天穎消失演藝圈多年，根據港媒報導，她已經改回本名「李傅中琴」，並轉行當房仲，還在社群平台分享參加公司活動的照片，甚至在路邊發傳單模樣被路人捕獲。雖然身形和過去相比圓潤不少，但氣質依舊。