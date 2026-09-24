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▲中華隊超級循環第一戰將於25日台灣時間下午5時30分在岡崎迎戰中國，隔日同一時間再碰日本。（圖／中華奧會提供）

日期 台灣時間 對戰組合 地點 9月25日 17:30 中華隊 vs 中國 岡崎市民球場 9月25日 17:30 日本 vs 韓國 豐橋市民球場 9月26日 17:30 中華隊 vs 日本 岡崎市民球場 9月26日 17:30 中國 vs 韓國 豐橋市民球場

日期 台灣時間 賽事 地點 9月27日 11:00 超級循環第3 vs 第4｜銅牌戰 岡崎市民球場 9月27日 17:30 超級循環第1 vs 第2｜金牌戰 豐橋市民球場

2026愛知・名古屋亞運棒球預賽全部結束，超級循環賽4強正式出爐，由A組日本、中國，以及B組韓國、中華隊取得晉級資格。中華隊接下來將連打兩場硬仗，25日台灣時間下午5時30分先在岡崎迎戰中國，26日同一時間、同一場地再碰日本；另一邊則由韓國分別交手日本與中國。兩天賽事結束後，超級循環前2名將於27日爭奪金牌。中華隊本屆預賽首戰以0：5不敵韓國，之後迅速回穩，第2戰以15：0提前擊敗泰國，最後一戰再以11：0、7局扣倒香港，預賽以2勝1敗取得B組第2，跟隨韓國晉級超級循環賽。韓國則在首戰擊敗中華隊後持續保持領先優勢，以B組第1之姿出線。由於同組晉級球隊在預賽的交手結果將帶入超級循環，因此中華隊與韓國不會再次碰頭，中華隊後續只會交手A組晉級的中國、日本。A組由日本以3戰全勝拿下第1，中國則以2勝1敗排名第2。中國預賽最後一戰面對巴勒斯坦，前7局僅以2：1領先，直到8局下才突然爆發，一口氣攻下7分，最終以9：1收下勝利，也確定取得A組第2。依照大會賽程，A組第2將在超級循環第一天碰上B組第2，因此中國與中華隊將在25日台灣時間下午5時30分於岡崎交手。中華隊打完中國後，隔天沒有休兵日。26日台灣時間下午5時30分，中華隊仍留在岡崎迎戰A組第1日本；同一時間，中國與韓國則移師豐橋交手。日本本屆以企業隊球員為主體組成代表隊，但預賽仍以3連勝拿下A組第一，也是超級循環階段中華隊最後一個對手。日本隊本屆有多名球員曾參加2025年亞洲棒球錦標賽，陣容以日本社會人棒球體系為核心。因此中華隊將在24日休兵一天後，25、26日連續面對中國、日本。以下時間均為；日本當地時間比台灣快1小時。超級循環結束後，最終排名前2名的球隊將晉級金牌戰，第3、4名則進入銅牌戰。大會賽程顯示，27日將進行最後兩場獎牌戰：中華隊上一次拿下亞運棒球金牌已是2006年杜哈亞運，本屆再度朝睽違20年的冠軍發起挑戰。要不要再踏進27日晚間的金牌戰，25、26日連續對中國、日本兩戰將成為最重要考驗。