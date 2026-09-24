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▲陳思羽／吳映萱以3：1擊敗澳門組合，前兩局迅速取得2：0聽牌優勢，順利晉級16強。（圖／路透／達志影像）

2026愛知・名古屋亞運桌球女子雙打32強賽23日開打，中華隊兩組搭檔都順利過關。陳思羽／吳映萱以3：1擊退澳門梁安娜／關卓琳，鄭怡靜／葉伊恬同樣以3：1力退北韓邊松景／崔正明，兩組人馬攜手挺進16強，替中華桌球隊在女雙戰線保留雙重爭牌希望。鄭怡靜／葉伊恬面對北韓組合邊松景／崔正明，開局就展現強勢壓制力，首局直接以11：1拿下。北韓組合第2局迅速回穩，成功扳回一城，但中華隊沒有讓節奏被帶走，第3局重新掌握主動權，鄭怡靜透過落點與節奏變化牽制對手，再次取得局數領先。真正關鍵出現在第4局。中華隊一度以4：6落後，之後逐步把比分追平，雙方一路拉鋸進入Deuce。關鍵分上，葉伊恬頂住壓力，靠反手主動進攻製造機會，最終中華隊以14：12拿下該局，也以總局數3：1取得16強門票。另一場女雙32強，陳思羽／吳映萱碰上澳門梁安娜／關卓琳，同樣很快進入狀況。首局中華隊一度打出7：1攻勢，最後以11：8先馳得點；第2局再以11：5拿下，迅速取得2：0聽牌優勢。第3局澳門組合展開反撲，中華隊開局陷入3：7落後，最終以6：11讓出一局。不過陳思羽／吳映萱沒有讓比賽被拖進決勝局，第4局雙方戰成7：7後，中華隊率先連拿關鍵分，最終以11：8關門，同樣以3：1晉級。中華桌球隊本屆由林昀儒、鄭怡靜領軍，但整體陣容明顯進入世代交替期，隊內多名選手都是首度參加亞運。因此鄭怡靜與葉伊恬的搭配，也有很明顯的「經驗＋新生代」意味。鄭怡靜多年征戰奧運、世錦賽與亞運，對關鍵分處理與比賽節奏非常熟悉；葉伊恬則是近年逐步冒出的年輕戰力。亞運桌球競爭高度集中在亞洲，中國、日本、韓國、北韓等隊伍都具備世界級實力，因此從16強開始，比賽強度只會愈來愈高，期許兩組中華女雙搭檔能繼續往8強甚至獎牌戰前進。