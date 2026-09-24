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九把刀拋「雙人分組報告」比喻 問你想跟誰一組

「最後什麼都你一個人做」 九把刀：那就不能選

網友有人喊「神比喻」 也有人認為市長不是分組搭檔

2026台北市長選戰持續升溫，國民黨候選人蔣萬安、民進黨沈伯洋近期支持度差距縮小，選情受到高度關注。對此，知名作家九把刀昨（23）日拋出「雙人分組報告」比喻，問選民如果要從蔣萬安、沈伯洋之中挑1個人，一起完成整學期報告，會選誰當搭檔？他認為，若期待對方能一起完成任務、讓自己學到東西，甚至拿下好成績，那市長也可以用同樣方式思考；相關貼文迅速引發熱議，吸引超過2萬人按讚。九把刀昨發文表示，如果把市長選舉想成整學期的雙人分組報告，可以思考「蔣萬安跟沈伯洋，你想選其中一個跟你一起做完一整學期的雙人分組報告，你會選誰？」他認為，如果期待搭檔可以一起完成報告、從中學到東西，並且拿下好成績，那麼選市長時，也可以選擇自己認為具備這些特質的人。九把刀也反過來說，如果覺得選了某個人當搭檔，最後卻變成所有事情都是自己一個人做，那麼市長也不該選擇這樣的人。他並強調，只是提供一種思考方式，而且這套邏輯不只適用台北市長選舉，其他縣市首長也可以用同樣角度思考。貼文曝光後，引發大量網友留言討論。有人認為比喻相當直觀，直呼「這個比喻貼切」、「真的秒懂」，也有人表示，可以進一步思考「希望把自己小孩養成哪樣的大人，那就選那一個」。政治評論員溫朗東也留言表示：「也有人是想要報告自己搞定，搭檔只要負責買便當。但也要選不會買讓你拉肚子的海鮮便當的搭檔。」不過，也有網友認為市長與分組報告搭檔的角色並不相同，指出「選市長不是選搭檔」，市長更重要的是能否把適合的人放在適合的位置、分層負責，而不是親自和市民一起完成每一件事情。