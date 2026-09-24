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▲中租控股捐贈「中租友洗號」熱水高壓清洗機，幫助弱勢工作者重建生活與自信。（圖／中租控股提供）

近年來，企業投入公益逐漸由一次性捐贈，延伸至設備、資源與專業支持。以中租控股為例，近年攜手友洗社創、台灣運動好事協會及永續樹企業等社福夥伴，從弱勢就業、偏鄉兒少到家庭永續等，提供第一線社福團體所需資源，落實「授人以魚，不如授人以漁」。中租控股策略長廖英智表示，中租持續了解不同社會族群的需求，並與社福及公益夥伴建立長期合作關係。中租以提供中小企業多元財務金融商品為核心業務，協助企業透過租賃取得設備使用權，減輕購置設備的資金負擔，也將機器設備專業延伸至公益領域。在家庭永續方面，中租控股參與全台親子二手市集「小樹市集」，贊助以太陽能發電的「電力檢測站」，讓親子家庭能在現場檢測玩具及小型電器，降低二手交易的不確定性，也延長物品使用週期。2025年小樹市集在全台舉辦42場，家庭攤主參與達1萬1970組次，相關方案並獲2026年「亞太暨台灣永續行動獎」SDG 12「責任消費與生產」銀獎。弱勢就業方面，中租控股2024年捐贈熱水高壓清洗機，成立「中租友洗號」，協助以工代賑的社會企業友洗社創提升清潔效率與專業能力。友洗社創由作家林立青與無家者共同創立，透過專業環境清潔提供無家者就業機會，服務範圍從街道、古蹟逐步拓展至校園。友洗社創今年已完成不重複清洗100所學校，第100所為台北市忠義實驗國小，目前已有20所學校持續回訪清洗。另外，中租控股也支持由台灣首位女性棒球裁判、現任無任所大使劉柏君創辦的台灣運動好事協會，透過贊助公務車，支援團隊深入偏鄉推動弱勢兒少運動培力及運動性別平等，減少交通後勤負擔，將更多資源投入兒少服務。中租控股表示，未來將透過資金、設備及各項資源，支持長期投入第一線的公益團隊，從一次性協助逐步累積持續性的社會力量，持續關注弱勢就業、兒少培力及家庭永續等領域。