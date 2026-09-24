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台股近期持續創高，總市值更攀升至154.92兆元、約5.3兆美元，躍居全球第四大股票市場。但國民黨主席鄭麗文日前表示，即使台股挑戰5萬點「也只是表面繁榮」，並稱台灣「根、心都快爛掉了」。對此，財訊傳媒董事長謝金河則發文回應「鄭主席，妳低估台灣了！」，認為台股市值與企業實力的變化，反映出台灣企業近年的發展。謝金河指出，台股從4萬8000點附近一路走高，距離5萬點僅一步之遙；他並以台股市值變化說明台灣資本市場規模的成長，指出台股市值從過去的數十兆元，近年大幅增加至逾154兆元，目前台灣也有22家企業市值突破1兆元。謝金河表示，股市市值擴大，也讓企業擁有更多資金進行投資與海外布局。他舉例，台泥近期宣布以7.5億歐元併購烏克蘭第二大水泥公司，布局當地重建商機；華邦電則宣布以11.2億美元併購德國英飛凌旗下NOR Flash與F-RAM事業。在謝金河看來，這些跨國併購案例，是台灣企業利用資本與技術優勢拓展全球市場的具體表現。謝金河也提到，輝達近期斥資35億美元取得聯發科可轉債，聯發科股價一度攀升至5480元，市值達約8.3兆元、約2622億美元。他認為，台灣企業在AI產業發展下，持續擴大技術與資本規模，全球競爭版圖也正在改變。此外，他指出，台灣企業近年持續提高資本支出，台積電、日月光、京元電等業者都加大投資，並布局海外設廠，反映企業對AI與半導體需求的長期投入。謝金河進一步表示，台股市值增加的同時，企業手上現金與再投資能力也有所提升，近年企業不只在台灣擴大產能，也積極進軍海外市場。他以旺矽為例指出，過去晶圓探針卡產業主要由日本、義大利業者占有重要地位，如今台灣業者透過技術合作與自身發展擴大市場規模。最後，謝金河強調，從股市市值、企業獲利、資本支出到海外併購等面向來看，他認為台灣企業正持續擴大國際布局，並以「台灣沒有爛，台灣的企業更壯大」作為文章結語。