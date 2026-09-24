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滷肉飯名店鬍鬚張因第三代公開力挺台北市長蔣萬安而被部分人士出征，而另間台北滷肉飯名店「金峰滷肉飯」，也因老闆娘祝福民進黨台北市長參選人沈伯洋當選，被灌一星負評。蔣萬安今（24）日受訪時則未說是否會吃，被質疑是「雙標」，對此，沈伯洋受訪時表示，蔣萬安的標準由其掌握，而他的標準一直很簡單，呼籲大家別踩紅線。鬍鬚張被部分人士抵制後，蔣萬安在臉書大秀鬍鬚張力挺，緊接著「金峰滷肉飯」因老闆娘支持沈伯洋，被部分人士刷負評。對於午餐是否吃金峰？蔣萬安上午受訪時僅說，滷肉飯大家可以選肥的、選瘦的，民主社會其實也應該包容各種不同；他提到，他平常很多時候，也都會選擇各式滷肉飯，金峰滷肉飯也是包括在念書、學生時期非常愛的滷肉飯，不過，並未回應是否會吃金鋒滷肉飯。沈伯洋上午出席 「黎孝好室」社會住宅開工動土典禮，媒體詢問，蔣萬安之前去吃過鬍鬚張，不過現在卻未說要吃金峰滷肉飯，是否覺得雙標？沈伯洋回應，蔣市長的標準讓其掌握，他的標準一直都很簡單。沈伯洋續指，從事發第一天到現在，他都說，商家要挺誰，是商家的自由，但有幾項紅線不要跨，第一個紅線，不要人身攻擊；第二，不要造謠，第三，不要去洗Google的評分，「這是我當時已經講過的事，對於去踩紅線的，必定是予以譴責，我也呼籲大家不要做這件事」。