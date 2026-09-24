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蔣萬安列大巨蛋政績回應

輝達落腳北士科

6條捷運線全面動工 強調兌現東環段承諾

台北市長選戰逼近，作家九把刀提出「雙人分組報告」譬喻選市長，點名藍綠候選人蔣萬安與沈伯洋，問如果要從2人之中選一位一起完成整學期報告，會選「能一起完成、學到東西、拿到好成績」的人，還是最後「什麼都要自己做」的搭檔？迅速引發網友熱議，不過九把刀並未明確表態支持哪一人。對此，台北市長蔣萬安今（24）日被問到自己是哪一種搭檔時，反而一一列舉大巨蛋啟用、輝達落腳北士科及捷運建設等政績，強調市府過去幾年都是靠具體成果說明執政能力。九把刀昨發文表示，他認為可以用「蔣萬安跟沈伯洋，你想選其中一個跟你一起做完一整學期的雙人分組報告，你會選誰？」來思考市長人選。如果期待的是能一起完成報告、學到東西並拿下好成績的搭檔，市長也應該選擇這樣的人；反之，如果選了某人之後，最後什麼都要自己做，就不該選他。九把刀也說，這套思考方式不只適用台北市，其他縣市首長選舉也可以參考。對此，蔣萬安今被問到，若依九把刀的譬喻，自己是哪一位？蔣萬安表示，可以舉幾個具體例子，包括上任第一年克服重重困難，讓大巨蛋完工啟用，之後又克服法規限制舉辦演唱會，帶動演唱會經濟。蔣萬安指出，大巨蛋去年已有超過260萬人次進場，帶來超過187億元經濟效益；未來明、後年也將爭取到棒球世界12強賽事，以及洛杉磯奧運棒球最終資格賽在台北舉辦。蔣萬安接著表示，市府也努力克服各項挑戰，爭取輝達海外總部落腳北士科，認為這對台北、台灣未來整體產業發展都非常重要。在交通建設方面，蔣萬安表示，目前6條捷運線全面動工，包括北環段、南環段，以及針對內湖交通問題規劃的東環段；他並強調，東環段已兌現「上任2年內動工」的承諾，未來要從根本解決內湖交通問題，而不是要求所有在內湖工作的市民都搬到內湖居住。