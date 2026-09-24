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▲▼RiNCENT#因颱風受困機場，開心拿睡袋睡覺。（圖／X@rincent_karin）

▲雖然素顏受困機場被拍下，但其實RiNCENT#台上模樣可愛動人。（圖／RiNCENT#官網）

颱風，成田機場截至22日凌晨4點一度有超過4000名旅客受困，機場大廳變成大型臨時睡舖，沒想到日本朝日電視台《報道ステーション》前往採訪時，鏡頭一掃竟拍到偶像女團RiNCENT#全員抱著睡袋倒在地上，其中成員雪乃椛鈴更穿著粉紅色短版貼身背心，一邊吃東西、一邊準備在機場過夜，超「毫無防備」的模樣播出後意外爆紅，網友甚至歪樓狂問：「穿粉紅色衣服的人是誰？」成員之後上新聞還超開心，森本栞菜就發文：「前方那位性感吃饅頭的美女，就是成員雪乃椛鈴。」解答網友疑問。RiNCENT#當天原本從福岡返回東京，一行人順利抵達成田機場後，卻因颱風導致鐵路等交通大亂，完全找不到進入東京都內的方法，只能認命跟數千名旅客一起睡機場。隊長琴吹Yuzu感謝機場提供睡袋、餅乾及飲用水，女孩們人手一個深藍色睡袋，有人整顆包進去睡翻、有人抱著睡袋放空，狼狽程度完全看不出幾個小時前還是舞台上的偶像，所幸隔天所有人都平安返家。更荒謬的是，颱風過後真正被日本網友記住的，竟然是雪乃椛鈴的粉紅色背心，她在《報道ステーション》畫面中頂著一身清涼穿搭坐在滿地睡袋中吃東西，新聞播出後立刻有人狂搜本人，留言「她真的穿成這樣睡喔」、「也太毫無防備」、「這畫面會嚇一跳」、「成田機場最性感的人」、「偶像居然就這樣睡在這裡……！」雪乃本人看到自己莫名其妙登上全國新聞也傻眼，發文笑喊：「我在機場睡睡袋的模樣居然被新聞播出去了！！」相關貼文觀看數衝破440萬。最壞的還是自己人，RiNCENT#成員發現雪乃爆紅後完全沒有要放過她，森本栞菜直接曬出影片幫忙認人，笑稱「前面那位性感吃饅頭的美女，就是成員雪乃椛鈴」，加山三稀則分享大家在機場玩睡袋的影片，隊長琴吹Yuzu也公開全員橫躺地板的「爆睡照」。RiNCENT#是2020年9月成立的8人女子偶像團體，平時以現場演出、活動與粉絲互動為主，沒想到這次什麼宣傳企畫都沒做，碰上一場颱風，全團抱著睡袋睡成一片反而登上電視爆紅。