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▲黃少谷曾開多元計程車貼補家用，後來又轉戰房仲業。（圖／翻攝自黃少谷臉書）

演藝圈工作、收入不穩定，不少藝人選擇發展副業，房仲更成為熱門的第二跑道。傅天穎淡出演藝圈後，曾被民眾直擊在路邊發傳單；劉至翰當房仲一年賺進百萬佣金，最後卻因良心過不去決定退出。此外，林道遠、蕭閎仁及黃少谷也都轉戰房仲，其中若以近年公開的成交成績來看，林道遠目前表現最亮眼，還帶著老婆靜香一起打拚。傅天穎在朋友介紹下轉行當房仲，主攻雙和地區，為了開發客戶親自站上街頭發傳單，即使被路人認出也大方合照。她入行後曾在3個月內拿到6位數獎金，半年就達成業績目標，還獲頒新進傑出獎；如今她改回本名「李傅中琴」，社群平台仍可見參加房仲公司活動的身影。《新兵日記》男星林道遠曾遇上演藝工作低潮，最慘一年收入僅12萬元，一度靠跑外送、吃即期食品度日，直到2024年6月轉戰房仲業，以林口、龜山為主要戰場。他從考證照、上街發傳單開始累積客源，逐漸做出口碑，更將老婆靜香拉進房仲業。夫妻倆目前公布的成績相當亮眼，林道遠曾在一年內成交15間房、業績突破800萬元；靜香入行半年也賣出8間、業績達400萬元。到了2026年前4個月，林道遠再成交6間房，靜香則成交4間，夫妻合計業績突破1500萬元，堪稱目前轉戰房仲的藝人中，發展最成功的一組。劉至翰曾主攻桃園青埔房市，手上經手的物件總額動輒超過10億元，也曾成功賣出土地及豪宅，投入房仲業一年就賺進上百萬元佣金。他透露房屋買賣雙方的服務費合計可達6%，之後再與仲介公司分潤；由於自己採零底薪、高抽成制度，加上店長是好友，因此即使房市景氣不佳，收入仍足以過活，若成交的是數十億元工業用地，佣金更相當可觀。不過劉至翰後來接演民視八點檔《好運來》，正式回歸演藝圈，也表明不會再回去當房仲。他直言，無法認同刻意拉高房價及利用小坪數、低總價吸引年輕人的銷售話術，長期面對這些現象，實在說服不了自己繼續做下去。曾入圍金曲獎最佳新人的蕭閎仁，因音樂工作及演出收入不固定，加上結婚生子後肩負房貸與一家三口的生活開銷，2024年考取證照，前往淡水擔任房仲高專。沒有底薪的他一度承受不小壓力，直到入行約120天後，終於成功賣出人生第一間房，也讓房仲成為音樂工作以外的另一份收入來源。強辯樂團主唱黃少谷為了扛起一家四口每月約10萬元的開銷，曾考取職業駕照開多元計程車，之後受到好友林道遠啟發，轉戰房仲業。他原本以為能運用藝人的包裝及行銷經驗，把房屋打造成「明星商品」，入行後才發現，多數人買賣房屋仍傾向委託熟識的仲介，明星光環並未直接轉化成業績。黃少谷坦言「藝人賣房不容易」，但為了家人仍會繼續撐下去，同時沒有放棄演戲及唱歌。