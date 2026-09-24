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中國話劇表演藝術家游本昌今（24）日早晨於北京過世，8天前才剛過完93歲生日，令粉絲震驚不已，他一生奉獻給藝術，還在熱劇《繁花》中飾演「爺叔」人氣飆漲，去年才傳出他和妻子一起住進養老院，想度過有尊嚴的晚年生活。根據陸媒報導，游本昌今（24）日早晨於北京過世，從藝七十餘載，一生塑造無數經典角色，1985 年，當時已 52 歲的他憑藉《濟公》一角爆紅，將鞋兒破、帽兒破的靈魂人物演得活靈活現。時隔近 40 年，游本昌在 2023 年底上映的《繁花》中精湛演繹靈魂人物「爺叔」，再次震撼影壇、風靡全網。除了精湛演技，游本昌高尚的提攜後輩美德亦在圈內傳為佳話。在第 29 屆上海電視節白玉蘭獎入圍名單公布前夕，劇組透露是游本昌主動聯繫團隊，要求不參與個人獎項的評獎申報，將光芒與機會全數留給年輕演員。當時同劇演員胡歌得知後坦言，自己第一時間笑了出來，因為這完全符合游老師一貫的作風。胡歌感念表示，游本昌在工作與生活中總是默默關照晚輩，且對自我要求極高，「他從不口頭教條，而是用一言一行親自示範，做到真正的以身作則。」如今傳出離世噩耗，無數影迷與圈內人士紛紛表達沉痛哀悼，送別這位一代傳奇宗師。游本昌去年9月與妻子楊慧華搬進北京一間養老公寓，雖然身形削瘦，但依舊優雅，游本昌也說，會搬進養老院，是因為希望晚年生活有尊嚴，「人在哪，家就在哪。」