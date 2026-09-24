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▲白歆惠（如圖）與香港百億富商唐堂結婚後，淡出演藝圈。（圖／資料照）

名模白歆惠有著亮麗外型、高挑身材，被視為是「林志玲接班人」，不過2016年她嫁給百億富商唐堂後，便淡出演藝圈。情史豐富的她，曾遭爆與陶喆互傳簡訊搞曖昧、2008年因與黃曉明合拍歌曲〈暗戀〉MV爆出緋聞；其中，白歆惠最知名的莫過於與前籃球員毛加恩的一段情，兩人交往7年經歷多次分合、一度論及婚嫁，最後戀情仍在2011年正式畫下句點。白歆惠過去在《康熙來了》中，遭小S爆料與陶喆私下互傳簡訊傳情，假借鼓勵搞曖昧，笑說：「我也是聽一些旁邊的朋友講的。」不過白歆惠卻否認，強調：「真的沒有！」另外，她2007年與黃曉明合作MV，傳出二人假戲真做關係曖昧，被媒體拍到一同前往北京某間日本餐廳用餐，二人有說有笑，猶如熱戀中的情侶一樣，不過雙方皆否認緋聞，強調僅是工作上的朋友。其中白歆惠最受關注的一段感情，就是與毛加恩愛情長跑7年，兩人交往期間分分合合，一度傳出好事近了，但最後兩人仍無法修成正果，於2011年正式分手。白歆惠當時因為情傷暴瘦5公斤，一度陷入人生低潮，也成為白歆惠生命中很刻骨銘心的一段感情。白歆惠事後也在節目澄清，分手不是因為劈腿，而是彼此各忙各的，強調：「我覺得他人那麽好，不可能。」歷經幾段戀情，白歆惠曾表示自己個性直接，不是富二代的菜，沒想到之後認識香港百億富商唐堂（Donald），兩人交往4年多於2016年登記結婚，婚後白歆惠陸續生下2個兒子，並淡出演藝圈，將臉書粉專關閉、IG也轉為私人，生活相當低調。日前，有好友PO出聚會、活動照，白歆惠罕見露面，43歲的她保養得相當好，臉上完全看不出歲月痕跡，照片曝光後讓網友讚嘆：「真的是超級大美女」、「一點都沒變，好美」、「都43歲了還這麼美」、「她都不會老，還是這麼漂亮。」引起討論。