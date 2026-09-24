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今年國慶10月10日將有空中操演，台北國際航空站為配合排程，部分航班將有異動。民航局表示，9月30日、10月2日、10月5日及10月6日為預演，10月10日則是正式操演，因為參與操演的飛機與直昇機部分在松機起降，因此國際線、兩岸及國內線航班將受影響，提醒旅客出發前確認航班動態。除了上述5天外，為預備天候不佳，10月1日、7日、8日為預備日。台北國際航空站配合國慶籌備委員會規劃的空中操演排程，23日邀集國慶籌備會、空軍司令部、民航局、航管單位、飛航松山機場之航空公司與地勤業者等召開協調會。台北國際航空站已協調航空公司以「不取消航班」為原則，但仍涉及航班運行，已請航空公司預先妥善規劃調整方案，並儘早通知已訂位旅客。 各航空公司刻正整備並將於官網公布異動資訊及通知已訂位旅客。在此呼籲近期搭機旅客提早規劃行程，出發前務必確認航班最新動態，以減少在機場等候時間。