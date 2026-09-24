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AI產業一枝獨秀 工總：其他20類產業都很慘

▲邱一徹表示，工商協進會立場很清楚，就是照顧員工以及企業永續經營要並重，肯定政府對於照顧基層勞工的用心，認為台灣這幾年經濟表現非常亮眼，不過這是由高科技產業帶動，對大部分中小企、傳產、服務業都成長有限。（圖／記者鍾泓良攝影）

經濟因AI暢旺 邱一徹：中小企、傳產、服務業成長有限

最低工資審議會今（24）日召開，決定明年最低工資調幅。審議會資方委員、全國工業總會常務理事何語會前受訪表示，現在只有AI相關產業亮眼，其餘包括傳產、中小企都表現不佳，但後者正是佔台灣7成製造業勞工，呼籲薪資調整應該要考慮產業衡平性。《最低工資法》上路兩年，本次針對月薪29500元、時薪196元是否達成「連11漲」，明年元旦再調整進行討論。因為距離3萬元大關僅一步之遙，因此無論總統賴清德、行政院長卓榮泰，及勞動部長洪申翰都預告可以達到3萬。因此，本次會議重點不在是否超過3萬元，而是實際調幅有多大。何語受訪時開口便說，這次最低工資調幅一定會超過3萬元，認為這是勞資共識，但在經濟成長率方面，認為還有評估空間。他分析， 據今年上半年，海關統計總出口約3410億美元，但在21大類產業裡面，光是第16類，包括AI數位化機器設備、零組件、通訊零組件、數位化零組件等出口值在2019年約占整體的54%，現在已經快速成長到84.2%，約2877.8億美元，其餘20類產業，才出口540.3億美金的出口產值，只佔了15.8%。他進一步說，AI相關聯數位化產業的勞工人數，僅製造業裡面不到30%，其餘7成都是在傳統產業、中小企業、化學製品類、塑膠製品類等，尤其說明國內產業發展傾斜度非常大，那對於最低工資調整就應該要考慮各產業的衡平性。他也提到，營建類跟建築類，去年的交易量還有48%左右，今年已經降到38%以下，認為身為火車頭產業，後面牽涉到百工百業生計，再加上營建類也受到土方、央行信用管制等影響，認為下半年會更不好，那麼內需產業也是很不理想。何語表示，如果AI紅利及股市熱絡的證券交易所得稅，所創造的利益應該要全民共享，那麼總統賴清德已經喊出每年發1萬元。他總結，建議，政府能夠成立AI福利主權基金，認為這才是長久之計，而最低工資的調整應朝向「勞、資工雖然不滿意，可以接受」，否則未來製造貧富差距，對台灣不是好事，大家都沒辦法預測AI紅利是否可以持續長紅，萬一有天AI數位化產業如果斷崖式下降時，對於台灣產業衝擊將非常大。中華民國工商協進會秘書長邱一徹表示，工商協進會立場很清楚，就是照顧員工以及企業永續經營要並重，肯定政府對於照顧基層勞工的用心，認為台灣這幾年經濟表現非常亮眼，不過這是由高科技產業帶動，對大部分中小企、傳產、服務業都成長有限。他說，這些企業面對原物料成本、能源，及人力資本等多重壓力，現在又取得資金有困難，認為大家還是要好好評估各行各業的承受壓力，「不要把所有的經濟的數據都適用在所有行業上」，呼籲政府調整之餘，要針對中小企業提供真實的協助，包括升級轉型、資金取得，才能夠真正做到勞資雙贏。