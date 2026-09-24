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清大聲明：正反兩面意見都有

清華大學校長高為元在5月1日進入第二任任期，但上任3天卻參與美國夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，雖然教育部認定沒有違反人事規定，高也在日前公開道歉，但爭議持續延燒。今日再被爆清華大學校長遴選委員會召集人、中研院士梁賡義等人連署呼籲主動請辭；清華大學則說，高校長將加倍努力來爭取全校師生的信任。高為元2022年接任清大校長，而去年3月經過校內投票通過續任，於今年5月1日展開第二任期。在高上任卻接著參與美國大學的校長決選、最終落選。今日再被爆已經有超過十人連署，因為高的個人舉止引發關注，更讓清華領導地位受到質疑，因此呼籲高校長引退，減輕折損。清華大學聲明稿指出，「始終相信，治校成績是檢視一個校長之誠信最有力且客觀的標準。」高校長感謝校友的建議，也對於他們愛清華之心深為感佩。在這段期間內，他收到許多不同意見，有考慮請辭，也有務必留下繼續為清華奮鬥，正反兩面的意見都有；清華學風，一向自由奔放，這些不同的意見都是清華大學持續往前的動力。到目前為止，所有校內的溝通機制也始終暢通，高校長在校務的推動上並未遭遇難以克服的問題。這段期間以來，外界對清大的支持和捐款也未見減少。高校長理解此次事件所引發的疑慮，也深知校長肩負的責任與期待。未來將持續積極推動校務，以加倍努力來爭取全校師生的信任。高校長任內積極推動多項深具影響力的校務政策，包括設立傑出人才基金、促進理工與人文社會科學及各領域的均衡發展、提升募款成效，以及帶領清華創下歷來最佳大學排名，展現其對清華長遠發展的承諾與具體貢獻。