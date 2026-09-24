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泰國隊 ：盤數差為 +4





：盤數差為 巴基斯坦隊 ：盤數差為 +2





：盤數差為 中華隊：盤數差為 0





2026愛知・名古屋亞運電子競技項目爆發計分爭議。中華隊昨（23）日在《競技武術》A組預賽打出2勝1敗，與泰國、巴基斯坦戰績相同，原本應依大會規則比較對戰成績與盤數差決定排名，未料中華隊首戰因敘利亞遲到棄賽，偏偏賽事規則書沒有明確規定「棄賽場次該如何計入盤數差」，最終大會只能臨時裁定，中華隊今（24）日下午與巴基斯坦加賽，爭奪A組最後一張8強門票。本屆亞運電競《競技武術》預賽A組戰況激烈，小組賽程結束後，中華隊、泰國隊與巴基斯坦隊同為2勝1敗。依照大會向各代表團說明的競賽規程排名辦法，當多隊戰績相同時，優先比較彼此間的對戰勝負關係；若仍互有勝負無法分出高下，則依序比較相關場次的「淨勝盤數差」與「淨勝局數差」。由於中華隊、泰國與巴基斯坦3隊在彼此交手中各取1勝1負形成互咬，排名正式進入盤數差計算階段。依現有數據：在此基礎下，大會率先確認泰國隊以A組第1名晉級。大會技術委員會解釋，無論中華隊首戰的棄賽比分最終採取何種方式換算，泰國隊握有的+4盤數差皆具備絕對領先優勢，其榜首資格不生影響。爭議的核心在於中華隊首戰對敘利亞的結果認定。該場比賽因敘利亞選手遲到，裁判當場依規判定敘利亞棄賽、中華隊獲勝。然而，由於這場比賽並未實際開打，並未產生正規對局下的盤數（Game）與局數（Round）數據。大會技術委員會在今（24）日上午正式回覆中華代表團時坦言，由於缺乏明確條文作為裁決依據，大會若直接採計帳面盤數差（將棄賽視為0分差），將嚴重損害中華隊未賽即受罰的權益；但若賽後臨時追加計分公式，又恐引發巴基斯坦方面的程序質疑。最終大會決定不採用任何事後推定的換算方式，裁定由同戰績的中華隊與巴基斯坦透過實體加賽分出高下。中華民國電子競技運動協會（CTESA）指出，代表團是在昨（23）日晚間當地時間約9時許，才突接獲大會通知需於次日加賽。接獲通知後，協會隨即偕同代表團總教練及《競技武術》教練團向大會競賽部提出正式反映，要求大會詳盡說明排名排定的規則。大會技術代表在今日上午正式出面協商並坦承規章未盡完備。中華代表團對此表達嚴正關切，針對國際大型綜合性賽會竟出現競賽通則不全之狀況提出抗議。不過，為顧及選手競技狀態與作息，避免在漫長行政程序中損耗選手專注力，全隊將依大會排定之賽程全面投入下午加賽的備戰工作。根據日本奧會（JOC）公布的官方賽程，本屆愛知・名古屋亞運電子競技項目共設有11個正式獎牌項目，賽期自9月23日展開至10月2日止，也是電競連續兩屆成為亞運正式比賽項目。隨著行政爭議暫告段落，中華代表隊在《競技武術》項目的晉級條件已完全簡化為一場高張力的單淘汰驟死戰：