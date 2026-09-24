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台北市近日市區內有不少路樹被砍伐，引起網友討論，未料，一名民眾只因轉發相關貼文，並分享對路樹被砍伐的看法，蔣市府提告被檢方傳喚。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（24）日受訪直呼，「這真的蠻扯的」，「你把大家的猜測提告，這完全就是不解決問題，然後去解決提出問題的人」。自宅料理創作者「秦客」7月在社群發文，轉發一篇講述現代戰爭中無人機攻防，路樹能起到遮蔽作用的貼文，並陳述相關看法；未料，秦客因此被台北市刑大的刑警找去做筆錄，近日更收到台北地檢署的刑事傳票，讓他不滿說，「台北市政府為了給輿論製造寒蟬效應，不惜這樣動用公權力，我想也是落實了『新3不』，不讓民講、不讓民罵、不讓民管」。沈伯洋上午出席 「黎孝好室」社會住宅開工動土典禮時直呼，「這真的蠻扯的」，一直講樹要趕快種回來，結果樹還沒有種回來，人就先被告起來了，這非常不合理的事情；他強調，市政府應該清楚說明此事，因為人民不知道答案，不知道答案就會猜測，「你把大家的猜測提告，這完全就是不解決問題，然後去解決提出問題的人」。另外，民進黨台北市議員簡舒培昨天表示，接獲陳情，有金華國中的學生與老師吃了含有「小卷」的營養午餐後，多個班級甚至導師室，都有人出現腹瀉、嘔吐等症狀；不過，台北市政府教育局駁斥，並非集體食物中毒。沈伯洋回應，這與樹的問題一樣，市府沒有把這些問題講清楚，檢驗報告是更重要的事，若不先把事情講清楚，把事實攤出來討論，就被說造謠，這種處理事情的態度，他不敢苟同。簡舒培受訪則稱，金華國中孩子昨晚證實吃了小卷上吐下瀉，台北市長蔣萬安做了什麼？教育局做最激動的事情，就是發新聞稿指責揭露的議員；他批評，這非常可悲，也讓人難以想像，難道要孩子自己幫自己喊冤嗎？教育局要逼孩子出來開記者會，才願意承認？並質疑，有人吃壞肚子，營養午餐樣本全都不見，這難道不是疏失？