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總統賴清德23日赴桃園時，大讚國民黨籍桃園市長張善政「大材小用」，甚至直言對方應該「去選總統」，還舉2016年台南大地震為例，稱時任行政院長的張善政3個月內12度赴台南視察，未因地方由不同政黨執政就袖手旁觀。台北市長蔣萬安今（24）日被問及對比現任行政院長卓榮泰的作為，他語帶諷刺反問：「誰才是真正充滿敵意？其實大家都看得很清楚。」賴清德昨日將民進黨行動中常會移師桃園，並以「難兄難弟」形容與張善政的互動，除了肯定張善政的行政歷練，也稱其擔任桃園市長是「大材小用」，引發外界關注總統此番言論是否另有政治意涵。媒體今日詢問蔣萬安，賴清德是否有意捧高張善政，甚至藉此分化國民黨內部團結？蔣則表示，張善政的歷練、經驗以及在桃園治理的成績，「大家都有目共睹」。媒體隨後追問，賴清德特別提到張善政過去跨黨關心台南震災，反觀近期台北市與中央在敬老卡、營養午餐等議題上多次出現不同聲音，是否讓蔣萬安感到心寒？蔣萬安沒有直接點名批評卓榮泰，而是再度強調：「誰真正關心地方的民意，誰真正照顧地方政府，那誰又才是真正充滿敵意，其實大家都看得很清楚。」