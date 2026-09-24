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與蒙古上演生死大戰 中華女籃禁區發威

游沁樺油漆區持續發力 蔡佑蓮坦克爆切

男籃也挺進8強 晚間交手菲律賓

▲亞運3對3男籃張俊生（左）攻下7分，幫助中華隊21：17擊敗馬來西亞，順利挺進8強。（圖／特派記者朱永強攝）

名古屋亞運3對3籃球賽程今（24）日持續熱戰，中華女籃因無法取得分組龍頭，落入附加賽區間，本場面對蒙古面臨輸不得壓力，靠著蔡佑蓮坦克爆切，搭配游沁樺禁區把握，比賽前段就早早取得領先，最終12：7獲勝挺進8強賽，後續上陣的男籃方面，同樣以21：14擊敗馬來西亞，順利挺進晚間的8強戰，賽後兩組人馬在名古屋超過32度高溫下作戰，都笑說熱到差點受不了。中華女籃上戰面對有明顯身高優勢的伊朗隊，全場一路落後，最終雖靠外線狂追，但仍以10：14吞敗，因沒能直接取得分組龍頭晉級8強門票，和男籃都落入附加賽，贏球才能確保8強席位。本場在隊長WSBL台電選秀狀元蔡佑蓮率領、張聿敏、游沁樺與陳薇涵持續出戰，開局就靠游沁樺進攻籃板得手，中華隊建立領先優勢，張聿敏外線、中距離皆有斬獲，但蒙古不放棄，持續製造二波進攻機會，逐漸縮小領先分差，隊長蔡佑蓮跳出坦克切入得手，幫助中華隊要回領先。中華隊終場12：7擊敗身體對抗強悍的蒙古，游沁樺攻下6分、5籃板表現最出色，張聿敏也拿到4分，順利挺進8強，晚間要對上韓國，上演經典台韓大戰。後續登場的男籃方面，「飛人」張俊生獨得7分、5籃板，順利21：14擊敗馬來西亞挺進8強，晚間8強戰交手菲律賓，兩隊今年交手戰績1勝1敗，預計是一個五五波較量。