由孫藝真、池昌旭與NANA（林珍娜）主演的Netflix 19禁古裝韓劇《挑情醜聞》18日上線後話題不斷。其中第7集，池昌旭與 Nana 上演大尺度親密戲，池昌旭全裸露臀出鏡，畫面震撼全網。但卻有網友認為，池昌旭身材變差，不如以往精壯，對此，池昌旭親自解答，這次確實沒刻意練肌肉，因為他跟導演都認為，裸露的視覺效果、看起來壯不壯不是這部戲的重點。
池昌旭拍裸戲肌肉消風 否認使用替身
池昌旭在《挑情醜聞》飾演一名花花公子，他為了贏得與堂姊孫藝真的賭約，刻意接近寡婦NANA，並誘惑她與自己發生關係。因此兩人在劇中有大量裸露鏡頭，但池昌旭的身材看起來似乎不如以往精壯。
池昌旭過去拍韓劇《守護者K2》、《HEALER治癒者》也脫過衣服，那時候還有八塊腹肌與結實胸肌，因此網友忍不住猜測，池昌旭在《挑情醜聞》中使用裸戲替身。對此，據韓媒《MyDaily》報導，池昌旭接受專訪時否認了。他坦言劇中的裸露戲確實是他親自上陣，替身只有幫忙走位。
池昌旭不練肌肉真相曝光！看起來壯不壯不是重點
池昌旭也表示拍床戲之前他沒有特別鍛鍊身材：「其實如果我是為了讓自己看起來很帥而做準備，那反而就失敗了。」因為他認為自己是演古代人，擁有太過結實的肌肉反而看起來與角色調性不搭。
不過池昌旭也強調：「我並沒有刻意想讓自己看起來不帥，只是覺得裸露時的外在視覺，似乎沒有那麼重要。」他也進一步透露：「導演也沒有特別跟我說『把身材練壯』、『去運動』之類的。比起這些，我們更多討論的是裸露戲與床戲的意圖，以及希望透過這些場面呈現什麼樣的方向。」
拍床戲讓粉絲崩潰 池昌旭嘆：怎麼可能沒壓力
另外，韓媒也問他，面對裸露戲與床戲，是否會在意粉絲的反應？池昌旭誠實回答：「當然會有負擔。要裸露身體，怎麼可能完全沒有壓力？」但他覺得如果自己拍戲時，把粉絲喜不喜歡的看法擺在第一位，似乎不太合適，畢竟他也有自己想要突破的東西，至於成品好不好看，就留給觀眾評價，但他絕不會因為拍了裸戲就感到羞愧。
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池昌旭在《挑情醜聞》飾演一名花花公子，他為了贏得與堂姊孫藝真的賭約，刻意接近寡婦NANA，並誘惑她與自己發生關係。因此兩人在劇中有大量裸露鏡頭，但池昌旭的身材看起來似乎不如以往精壯。
池昌旭過去拍韓劇《守護者K2》、《HEALER治癒者》也脫過衣服，那時候還有八塊腹肌與結實胸肌，因此網友忍不住猜測，池昌旭在《挑情醜聞》中使用裸戲替身。對此，據韓媒《MyDaily》報導，池昌旭接受專訪時否認了。他坦言劇中的裸露戲確實是他親自上陣，替身只有幫忙走位。
池昌旭也表示拍床戲之前他沒有特別鍛鍊身材：「其實如果我是為了讓自己看起來很帥而做準備，那反而就失敗了。」因為他認為自己是演古代人，擁有太過結實的肌肉反而看起來與角色調性不搭。
不過池昌旭也強調：「我並沒有刻意想讓自己看起來不帥，只是覺得裸露時的外在視覺，似乎沒有那麼重要。」他也進一步透露：「導演也沒有特別跟我說『把身材練壯』、『去運動』之類的。比起這些，我們更多討論的是裸露戲與床戲的意圖，以及希望透過這些場面呈現什麼樣的方向。」
拍床戲讓粉絲崩潰 池昌旭嘆：怎麼可能沒壓力
另外，韓媒也問他，面對裸露戲與床戲，是否會在意粉絲的反應？池昌旭誠實回答：「當然會有負擔。要裸露身體，怎麼可能完全沒有壓力？」但他覺得如果自己拍戲時，把粉絲喜不喜歡的看法擺在第一位，似乎不太合適，畢竟他也有自己想要突破的東西，至於成品好不好看，就留給觀眾評價，但他絕不會因為拍了裸戲就感到羞愧。