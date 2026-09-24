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選舉倒數67天選情逐漸白熱化，國民黨新北市長參選人李四川今（24）日將在鶯歌舉辦競總成立大會，並計劃在下月4日找立法院長韓國瑜站台。對此民進黨參選人蘇巧慧說，鶯歌是自己服務超過10年的地方，在這10年中與議員、里長甚至是鄉親，中央地方一起努力下，鶯歌真的新增很多新建設，所以這也是鶯歌鄉親這麼支持她的原因，而每一個候選人陣營，都有自己的節奏，都會有想要邀請的對象，「我們都尊重」。蘇巧慧表示，鶯歌是自己服務超過10年的地方，在這10年中與議員、里長甚至是鄉親，中央地方一起努力下，鶯歌真的新增很多新建設，像是大漢溪堤外便道、等了10年的鳳鳴車站蓋起來，還有鶯歌車站的手扶梯等等，另有學校建設、人行道、以及生活周邊的大小建設，大家很有感覺，所以這也是鶯歌鄉親這麼支持她的原因。蘇巧慧表示，未來也會抱持著這樣同樣的熱忱，把鶯歌服務的精神擴大到全新北市。只要是大家能夠感受到團隊的熱忱，也感受到自己真的是從地方建設到未來城市願景都有想法，都有實際的成績，那大家應該可以看看她是不是最適合的新北市長候選人，「我一定會努力完成這個目標」。蘇巧慧說，每一個候選人陣營，都有自己的節奏，都會有自己想要邀請的對象，「我們都尊重」。也會希望各位認同她的好朋友，不管是從總統賴清德、副總統蕭美琴，甚至到沈伯洋，還有各位鄉親，像今天在這裡，這麼多的新北隊，這麼多和她一起長大的新莊的鄉親在這裡，「大家都是我的後盾，我們會一起努力」。