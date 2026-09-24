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韓星IU（李知恩）今年7月宣布因長年飽受耳咽管開放症折磨、病況突然惡化，原定9月舉行的演唱會被迫延期，連新專輯計畫也受到影響；經過一段時間休養後，她的耳疾逐漸好轉，推出全新作品《Unknown Planet》，其中〈Dear my crazy soulmate〉更直接寫給相識16年的摯友劉寅娜。昨（23）日IU再公開〈Dear my crazy soulmate〉Live Clip，右耳貼著大片白色紗布拿著麥克風演唱，完全沒有遮掩治療痕跡，最後劉寅娜走到她身邊，親手在耳朵的紗布貼上一顆愛心，短短幾秒的互動也讓不少粉絲看哭。Live Clip中，IU右耳的白色紗布相當明顯，鏡頭數度近距離帶到她的側臉，劉寅娜隨後現身，在紗布上替她貼上愛心貼紙；另一支幕後花絮則公開兩人拍攝前的對話，IU介紹劉寅娜的角色：「妳今天是醫生。」劉寅娜馬上看著她回應：「我會幫妳治好耳朵的！不要擔心！」一句話正好呼應IU近來的耳疾狀況，到了正式拍攝時，劉寅娜也真的以「醫生」身分替她的耳朵貼上愛心。IU長年受到耳咽管開放症困擾，這項疾病是耳咽管無法正常閉合所引起，患者除了耳悶、耳鳴，還可能出現聽力下降，以及自己的說話聲、呼吸聲異常放大的「自聲強聽」現象，對必須精準掌握音準、音量的歌手影響尤其明顯。IU今年病況突然惡化，不只日夜反覆發作，唱歌也受到影響，雖然錄音工作還能勉強進行，身體狀況卻已無法負荷長時間演出，最後忍痛延期9月演唱會；經過休養後病情逐漸好轉，新作品也終於陸續公開與粉絲見面。IU與劉寅娜2010年因節目《英雄豪傑》認識，當時IU剛以〈好日子〉走紅，劉寅娜則因《秘密花園》受到矚目，雖然相差11歲，2人卻意外聊得來，2013年又一起演出《最佳李純信》，私下感情也愈來愈好。16年來，她們經常一起吃飯、旅行，後來甚至搬到同一個社區當鄰居，IU也曾形容劉寅娜是自己的「繆斯女神」，這次更直接表明〈Dear my crazy soulmate〉就是獻給她，歌詞寫著：「妳在我面前，一輩子奇奇怪怪也沒關係，可能我就是因此更喜歡妳。」2人的相處模式在這次拍攝現場也完全藏不住，IU一看到精心打扮的劉寅娜，立刻忍不住稱讚：「怎麼這麼漂亮！」劉寅娜則笑回：「因為妳幾乎沒看過我化妝的樣子。」而〈Dear my crazy soulmate〉Live Clip本身也以「受傷的人與靈魂伴侶」為設定，片中登場的人身上各自帶著傷，也都有重要的人陪在身旁，和劉寅娜在作品裡的設定前後呼應。