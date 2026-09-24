柬埔寨政府近來大動作宣示打擊網路詐騙，總理洪馬內（Hun Manet）23日在金邊舉行的全球反詐峰會上更強調，柬埔寨「絕不會成為網路詐騙的避風港」。然而，就在政府向國際展示掃蕩成果之際，外界仍質疑，當局的打擊行動，是否真正觸及詐騙產業背後的關鍵人物與勢力。
20國聚首 柬埔寨急著自證「不是詐騙天堂」
由柬埔寨主辦的全球反詐峰會23日在金邊登場，柬埔寨政府希望藉此向國際社會展示，當局已加大力道，打擊近年在東南亞迅速擴張的跨國網路詐騙產業。
洪馬內在開幕致詞時表示，柬埔寨不會讓犯罪集團破壞國家發展及民眾生計，支持各國加強合作，即時分享犯罪情報。
柬埔寨近年成為全球網路詐騙產業的重要據點之一，大型詐騙園區遍布多地，透過假戀愛、冒充警方或政府官員，以及虛假投資、加密貨幣等手法，在全球各地行騙。
部分園區更涉及人口販運，受害者遭騙至柬埔寨後，遭限制行動甚至被迫從事網路詐騙。
2萬人詐騙園區曝光！假FBI、假中國警徽都被發現
為配合這場反詐峰會，柬埔寨當局近日罕見開放媒體進入已關閉的詐騙園區，其中一處位於波羅勉省的園區規模龐大，據報最多可容納約2萬名工作人員。
外媒在現場看到警方查扣的各種物品，包括假冒美國聯邦調查局，也就是FBI的證件，以及假冒中國警方的徽章，顯示詐騙集團曾利用假身分進行犯罪。
柬埔寨政府表示，過去一年已突襲數百處詐騙園區，並遣返數十萬人，希望藉由這些行動證明，政府確實有在處理長期困擾該國的詐騙問題。
政府說「掃蕩成功」 分析人士卻有疑問
不過，柬埔寨政府的說法並未完全消除外界疑慮。
《路透社》指出，有評論家和柬埔寨反對派都直言，此次鎮壓行動的可信度，取決於柬埔寨政府是否願意調查所有可信的指控，無論涉事人員的財富、影響力、權勢、官方地位如何。
此外，部分犯罪集團在遭到突襲後，也可能將大型園區拆分成更小的據點，甚至把業務轉移到其他國家。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室的區域代表尚茲（Delphine Schantz）坦言，柬埔寨雖展現出積極態度，但很多工作尚待完成。這場反詐峰會，不只是柬埔寨展示掃蕩成果的場合，也是國際社會檢視其打詐成效的機會之窗，柬國能否證明，這波行動不只是「關閉幾座園區」，而是能進一步追查犯罪網路背後的資金、組織及相關勢力，將成為接下來觀察的焦點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
由柬埔寨主辦的全球反詐峰會23日在金邊登場，柬埔寨政府希望藉此向國際社會展示，當局已加大力道，打擊近年在東南亞迅速擴張的跨國網路詐騙產業。
洪馬內在開幕致詞時表示，柬埔寨不會讓犯罪集團破壞國家發展及民眾生計，支持各國加強合作，即時分享犯罪情報。
柬埔寨近年成為全球網路詐騙產業的重要據點之一，大型詐騙園區遍布多地，透過假戀愛、冒充警方或政府官員，以及虛假投資、加密貨幣等手法，在全球各地行騙。
部分園區更涉及人口販運，受害者遭騙至柬埔寨後，遭限制行動甚至被迫從事網路詐騙。
2萬人詐騙園區曝光！假FBI、假中國警徽都被發現
為配合這場反詐峰會，柬埔寨當局近日罕見開放媒體進入已關閉的詐騙園區，其中一處位於波羅勉省的園區規模龐大，據報最多可容納約2萬名工作人員。
外媒在現場看到警方查扣的各種物品，包括假冒美國聯邦調查局，也就是FBI的證件，以及假冒中國警方的徽章，顯示詐騙集團曾利用假身分進行犯罪。
柬埔寨政府表示，過去一年已突襲數百處詐騙園區，並遣返數十萬人，希望藉由這些行動證明，政府確實有在處理長期困擾該國的詐騙問題。
政府說「掃蕩成功」 分析人士卻有疑問
不過，柬埔寨政府的說法並未完全消除外界疑慮。
《路透社》指出，有評論家和柬埔寨反對派都直言，此次鎮壓行動的可信度，取決於柬埔寨政府是否願意調查所有可信的指控，無論涉事人員的財富、影響力、權勢、官方地位如何。
此外，部分犯罪集團在遭到突襲後，也可能將大型園區拆分成更小的據點，甚至把業務轉移到其他國家。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室的區域代表尚茲（Delphine Schantz）坦言，柬埔寨雖展現出積極態度，但很多工作尚待完成。這場反詐峰會，不只是柬埔寨展示掃蕩成果的場合，也是國際社會檢視其打詐成效的機會之窗，柬國能否證明，這波行動不只是「關閉幾座園區」，而是能進一步追查犯罪網路背後的資金、組織及相關勢力，將成為接下來觀察的焦點。