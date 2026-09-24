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中國資深演員游本昌今（24）早病逝北京，女兒透露他最後沒有病痛，走得很安詳，最後一句話是「我很舒服」。游本昌去年才和老婆住進養老公寓，直言想追求有尊嚴的晚年生活，而他8天前剛過93歲生日，最後一次露面是6月時錄了短影片，雖然說話有些顫抖，但精神依舊抖擻，藝術家氣質並沒有因為年老而消散。游本昌今早在北京過世，根據《央視新聞》報導，游本昌的女兒受訪時透露，父親走得很安詳，也沒有病痛，前幾天還過了93歲生日，最後一句話是「我很舒服」。游本昌今年六月時還拍了短影音，誇讚科技帶領人類走向更幸福的生活，雖然聲音略微顫抖，但精神很好，依舊保有他特有的藝術家氣質。游本昌1985年因《濟公》一角紅遍大江南北，是世人心中無可替代的角色，然而當時游本昌已經52歲，在此之前他在劇院跑龍套20年，飾演了將近80個小角色，但游本昌秉持著「沒有小角色，只有小演員」的信念，一路走到今天。2023年他在《繁花》中飾演爺叔一角深植人心，值得一提的是，第29屆上海電視節白玉蘭獎入圍名單公布前夕，劇組透露游本昌主動聯繫團隊，要求不參與個人獎項的評獎申報，將光芒與機會全數留給年輕演員。游本昌90歲時登上頒獎典禮，笑說今年已經90歲，「我也加入90後的行列了，只要有需要，我會一直活到老，學到老，幹到老。」更對現在年輕人說，「你們好幸福，進入這麼一個偉大的好時代，我羨慕你們，但是我也有幸，我也在進入這個時代。」游本昌分享，這一生他只遵循7個字「以文藝化導人心」，台下所有演員都聽哭了。