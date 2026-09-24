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洪申翰赴南京出席APEC 強調守住「對等尊嚴」

網路瘋傳「高舉國旗」畫面 梁文傑一看直呼是假照

勞動部長洪申翰日前赴南京出席APEC人力資源發展部長會議，返台後表示，此行以「Chinese Taipei」名義與會，並未遇到所謂遭矮化情形。不料會議結束後，社群平台竟流傳一張洪申翰在會場高舉中華民國國旗的照片，還搭配文字稱是「獨家畫面」，但實際上照片為AI生成。陸委會副主委梁文傑看到後也忍不住直呼，「弄這種假照片是要幹嘛？」洪申翰21日赴南京出席APEC人力資源發展部長會議，會中通過聯合聲明及AI促進就業附錄。他返台後表示，台灣是APEC正式會員，在APEC中的正式會籍名稱就是「Chinese Taipei」，真正重要的是作為正式會員，應享有與其他會員同等權利。洪申翰指出，在我方堅持及APEC秘書處協助下，中方此次依照APEC規定進行相關安排，提供台灣與其他會員同等的權利，因此此行有守住平等參與及對等尊嚴，會議過程也沒有遇到遭矮化的情形。不過，洪申翰返台後，Threads出現一張他在APEC會議現場「高舉中華民國國旗」的圖片，貼文還宣稱「洪申翰部長APEC會議高舉『中華民國臺灣』國旗獨家畫面流出」，並稱此舉是維護台灣對等尊嚴，引發網友轉傳及討論。然而，該張照片並非真實會議畫面，而是AI生成圖片。部分網友一度信以為真，也有人隨即發現有異、提醒是假照片。梁文傑23日也在Threads轉貼相關貼文截圖，直接寫下「弄這種假照片是要幹嘛？」提醒網路流傳的畫面並非真實照片。