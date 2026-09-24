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信民兩岸研究協會、民調專家戴立安22日公布台北市長選戰最新調查，國民黨籍現任市長蔣萬安支持度41.7%，民進黨參選人沈伯洋則達40.5%，雙方僅差1.2個百分點；儘管如此，仍有不少綠營支持者不看好沈伯洋，認為蔣萬安就算躺著選都會贏。不過，科技專家、反紫光奇遊團成員許美華認為，沈伯洋絕對是台北人會欣賞的人物，他的缺點只是「民進黨提名」。「我在台北最深藍淪陷區都沒在怕了，你們是在怕什麼啦！」許美華直言，自己的戶籍就是在民調落後20%的松山信義區，接著回憶起歷年選戰情況，2018年所投下的13張票全輸，2020年全台北各區戰況都是蔡英文贏韓國瑜，唯獨她所在的里，還是輸的。許美華進一步指出，台北人真的很崇拜學歷好、英文好、很聰明的菁英，而沈伯洋絕對是他們會欣賞的人物，他的缺點只是民進黨提名。現在大家要做的，就是儘量廣傳萬安公子一直背稿、問A答B、在哈佛英文爛到講中文的尷尬場面，戳破他的假貨、假菁英人設。許美華提到，媒體人張禹宣透露台北貴婦團在嘲笑蔣萬安英文很爛、很terrible，她相信此事屬實，因為那就是天龍國人的優越感！不過，她也強調：「會輸的戰場還是要戰鬥，因為這樣才會贏！」沈伯洋就是這樣在戰鬥的，大家要一起陪他拼到11月28日，贏下這場艱困的選戰！