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聖安東尼奧馬刺傳奇教頭「波波」帕波維奇（Gregg Popovich）近日傳出人生喜訊。根據美國名人媒體《TMZ》取得的婚姻登記資料，76歲的帕波維奇已於9月16日在德州完成結婚登記，而新娘正是他昔日長期合作助教布登侯澤（Mike Budenholzer）的前妻瑪莉（Mary Barth Budenholzer）。這樁喜訊隨即在全美體壇引發討論，除了帕波維奇在NBA歷史上的崇高地位，更因瑪莉與馬刺教練體系擁有深厚的歷史淵源，其前夫布登侯澤曾在1996年至2013年間長達17年擔任帕波維奇的核心首席助理教練，是聖安東尼奧建立5冠王朝時期的重要戰術幕僚。根據《TMZ》揭露的戶政登記資料，帕波維奇與瑪莉已依德州法律程序正式締結為夫妻。兩人的感情生活向來極為低調。事實上，在2025-26賽季期間，帕波維奇與瑪莉就曾被目擊一同出現在馬刺隊主場場邊觀賽，當時兩人的同行互動便曾引起部分體育圈內部人士關注，如今隨著公開登記紀錄曝光，這段跨越多年的緣分也正式浮上檯面。至於兩人具體從何時開始交往，《TMZ》在報導中指出，相關資料並未載明兩人戀情萌芽的確切時間點，雙方當事人亦從未對外公開私生活細節。回顧兩人的過往婚姻歷程，皆曾走過人生重大的情感轉折。瑪莉與布登侯澤結縭多年並育有子女，雙方已於2016年平靜協議離婚。在結束婚姻關係後，布登侯澤近年在個人感情上也已有新的伴侶關係，生活各自安好。帕波維奇則與結縭40餘年的首任妻子艾琳（Erin Popovich）感情深厚，艾琳在長期與病魔搏鬥後，於2018年不幸因病辭世，當時曾讓整個NBA體壇為之同悲，帕波維奇亦經歷了漫長的身心調適期。如今事隔8年，帕波維奇在步入76歲之際重新覓得伴侶，也象徵著他在經歷至親離世的傷痛後，正式開啟了人生的全新章節。在球隊事務方面，這場婚訊也正逢帕波維奇個人教練生涯的正式轉型期。近年來因年事已高加上偶有身體微恙，帕波維奇已逐漸淡出場邊第一線的指揮調度，並卸下長達數十年的總教練重擔，將兵符交接給年輕教頭強森（Mitch Johnson），馬刺隊也正式確立了圍繞當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）的新世代架構。不過，帕波維奇並未真正遠離籃球。在聖安東尼奧馬刺官方的行政組織架構中，他依然穩坐「籃球營運總裁」的核心大位，持續在制服組最高層主導球團重大交易、選秀決策以及文化傳承，扮演整座球團的定海神針。