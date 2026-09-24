皮克敏手遊《Pikmin Bloom》今（24）日公布2026年10月「主要花朵」，將輪到首次盛開的「薊花」登場，顏色包括「白色、黃色、紅色、藍色」，副花朵官方尚未確認，但預計會是2025年10月主花「萬壽菊」，10月的社群日則會在「10月10日、10月11日」台灣國慶日舉行，此外，每年10月都會推出，被稱為「最可愛主題」的萬聖節飾品，也有望在10月登場。
《Pikmin Bloom》指出，今年10月，將首次綻放白色、藍色、黃色、紅色的薊花，在巨大花朵旁種植一般的白色、黃色、紅色或藍色花瓣時，偶爾會開出大波斯菊、大理花、雞冠花、萬壽菊、洋桔梗或薊花。
秋季代表花登場 社群日10/10、10/11開跑
《Pikmin Bloom》說明，10月期間，摧毀蘑菇獲得的果實也會提供「一般、大波斯菊、大理花、雞冠花、萬壽菊、洋桔梗、薊花」的其中一種精華，10月的社群日將在10月10日和10月11日舉行，近期官方也將公布包括10月任務、蘑菇、飾品等資訊。
「薊花」屬於菊科植物，外觀最醒目的特色就是帶刺的葉片與紫紅色花朵，在台灣低至中海拔的山野、路旁、開闊地都可以看見，由於花期與秋季相逢，薊花也成為10月野外常見的秋日植物之一，或許也是《Pikmin Bloom》選擇薊花當主花的原因之一。
萬聖節飾品要復刻了？《Pikmin Bloom》10月成皮友焦點
針對10月專屬的飾品皮克敏，官方雖然尚未公布，但近期《Pikmin Bloom》已更新「遊戲登入讀取畫面」，畫面充滿濃厚的「萬聖節」氣息，讓不少皮友們猜測，被玩家稱為「最可愛主題」的萬聖節飾品，在今年10月可能會復刻，甚至推陳出新。
對《Pikmin Bloom》玩家來說，萬聖節飾品的「南瓜燈、糖果、萬聖節燈、骷髏頭」等造型本身就具有高度辨識度，且每年都值得重新期待，新玩家有動力入坑、老玩家也希望把握一個月的時間補齊缺少的顏色，社群已有眾多皮友期待表示「萬聖節系列此生必收藏」、「10月要爆肝了」、「萬聖節幾乎是最可愛系列了。」
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《Pikmin Bloom》說明，10月期間，摧毀蘑菇獲得的果實也會提供「一般、大波斯菊、大理花、雞冠花、萬壽菊、洋桔梗、薊花」的其中一種精華，10月的社群日將在10月10日和10月11日舉行，近期官方也將公布包括10月任務、蘑菇、飾品等資訊。
「薊花」屬於菊科植物，外觀最醒目的特色就是帶刺的葉片與紫紅色花朵，在台灣低至中海拔的山野、路旁、開闊地都可以看見，由於花期與秋季相逢，薊花也成為10月野外常見的秋日植物之一，或許也是《Pikmin Bloom》選擇薊花當主花的原因之一。
針對10月專屬的飾品皮克敏，官方雖然尚未公布，但近期《Pikmin Bloom》已更新「遊戲登入讀取畫面」，畫面充滿濃厚的「萬聖節」氣息，讓不少皮友們猜測，被玩家稱為「最可愛主題」的萬聖節飾品，在今年10月可能會復刻，甚至推陳出新。
對《Pikmin Bloom》玩家來說，萬聖節飾品的「南瓜燈、糖果、萬聖節燈、骷髏頭」等造型本身就具有高度辨識度，且每年都值得重新期待，新玩家有動力入坑、老玩家也希望把握一個月的時間補齊缺少的顏色，社群已有眾多皮友期待表示「萬聖節系列此生必收藏」、「10月要爆肝了」、「萬聖節幾乎是最可愛系列了。」