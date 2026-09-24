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2026愛知・名古屋亞運電子競技項目今（24）日傳來捷報，中華隊《永劫無間》代表隊在4強戰迎戰中國，最終以0：3落敗，確定收下銅牌，也替中華代表團拿下本屆亞運第一面電競獎牌。中華隊本屆由柳棠曛、陳尚億、鄭勗佑、顏慨恩與葉芝妤組隊出征，其中葉芝妤更是中華代表團史上首位參加亞運電競項目的女性選手，這面銅牌也讓她的首次亞運留下紀錄。《永劫無間》是本屆亞運新增的電子競技正式項目之一，中華隊在前一天小組賽取得分組第2名，順利搶下4強門票。進入準決賽後，中華隊碰上A組第1中國，雙方在3對3團體模式正面交鋒。亞運版本《永劫無間》與一般生存競技模式不同，省略大範圍蒐集物資流程，讓雙方更直接進入近距離拼刀與團隊協作，對臨場反應、角色配合與戰術執行要求更高。中國最終技高一籌，以3：0拿下勝利，中華隊則停在4強，但依賽制確定獲得銅牌。本屆愛知・名古屋亞運擴充電子競技正式項目，《永劫無間》也是首次被納入亞運獎牌競賽。中華隊首次參賽就一路從小組賽闖進4強，最終拿下銅牌，也讓這個新項目一登場便成為中華電競代表隊的重要獎牌來源。對中華隊而言，這面銅牌同時也是本屆亞運電競項目的第一面獎牌，後續《英雄聯盟》、《第五人格》、《寶可夢大集結》、《絕地求生M》等項目仍將陸續登場。除了獎牌之外，24歲葉芝妤也是本屆最受關注的中華電競選手之一。她成為中華代表團史上首位女性亞運電競國手，打破過去代表隊長期由男性選手組成的局面。葉芝妤先前受訪時曾表示，自己原本只是單純喜歡玩遊戲，沒想到一路從玩家走進選拔、最終穿上國家隊戰袍，第一次參加亞運就寫下歷史，更成為中華電競代表隊首批在《永劫無間》亞運項目站上頒獎台的選手。電子競技自杭州亞運開始成為正式獎牌項目後，已不再只是示範賽性質，而是直接計入代表團獎牌榜。本屆中華隊共參加多個電競項目，包括《英雄聯盟》、《競技武術》、《寶可夢大集結》、《絕地求生M》、《第五人格》、《永劫無間》與《魔法氣泡》等。