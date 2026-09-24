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中華女籃挺進8強 每場都會換手勢

連金牌戰都想好了，請拭目以待。

名古屋氣溫破32度 蔡佑蓮坦言超熱

▲中華3對3女籃征戰亞運賽前比出手勢，而且每場都會換，直到金牌戰動作都想好了。（圖／特派記者朱永強攝）

名古屋亞運3對3今（24）日進入附加賽階段，中華女籃12：7擊敗蒙古，順利挺進晚間8強，賽前4位女將比出動漫《咒術迴戰》手勢引發關注，本屆亞運3對3隊長、WSBL台電選秀狀元蔡佑蓮賽後透露，他們跟防護員一起想出靈感，每場比賽開賽前都會想好不同手勢，希望提振士氣，至於為何全部都是動漫，蔡佑蓮笑說，「因為這裡剛好就是日本！」中華女籃本次征戰亞運3對3，派出隊長WSBL台電選秀狀元蔡佑蓮率領、張聿敏、游沁樺與陳薇涵4人，儘管預賽取得2勝1敗，但因賽制緣故得從附加賽開打，贏球才能晉級8強。中華女籃昨日面對人高馬大的伊朗，賽前比出《咒術迴戰》五條悟的無量空處手勢，本場面對蒙古生死戰，則用伏黑惠「十種影法術」手勢，賽後合照時，4人也再度比出手勢。蔡佑蓮賽後笑說，一切都是平常心，但這次出征前，特別想好要做出手勢提振士氣，且他強調每場動作都不一樣，「名古屋當地今日高溫破32度，在炎熱的半戶外場地作戰，蔡佑蓮坦言今天特別熱，「前幾天可能下雨，然後風很大，我覺得還行，雖然出手多少會被影響，但至少是有風的。但今天有點悶，所以賽前等待時，拿了好幾包冰塊，水也都拿冰的，體力真的消耗比較快，實在太悶了。」中華女將之前參加過3對3世界盃，遇到下雨天氣，坦言這次亞運場地其實很不錯，觀眾席設置、很多人來加油，讓他在場邊也變更熱血，不斷狂吼鼓勵隊友「我不太喜歡在球場上打球的時候很悶、大家都不講話，打那種悶球的感覺很不舒服。所以我會希望可以多講話，去提醒她們，有時候可能也講錯，但沒關係，就是那是一種感覺，團隊氣氛這樣。」順利挺進8強後，下一場就要面對外線強勢的韓國隊，蔡佑蓮大喊準備好了，「雖然之前沒有對到過，但她們也沒對過我們，所以晚上就可以期待一下。」