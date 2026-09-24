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歐盟點出2758號決議「沒有台灣」

外交部：不能拿2758號決議排除台灣

第81屆聯合國大會開議期間，我國友邦持續透過致函聯合國、公開發言等方式，替台灣爭取更多國際參與空間。歐盟近日回應媒體詢問時也表示，只要符合相關國際組織的規則或慣例，就應該讓台灣參與，尤其台灣在專業技術等領域具有能力，也能為國際社會帶來貢獻。歐盟更特別指出，聯大第2758號決議全文並沒有提到「台灣」。對此，外交部今（24）日表示歡迎與感謝，並強調中國不應拿這項決議作為排除台灣參與聯合國及其他國際組織的理由。外交部表示，第81屆聯合國大會開議期間，我國友邦持續呼籲聯合國正視台灣參與國際組織的訴求。歐盟在回應媒體詢問時也表示，只要符合相關組織規則或慣例，就應該允許台灣參與，尤其台灣的專業技術與能力能為國際社會帶來附加價值。歐盟也重申，台海和平穩定對區域及全球安全與繁榮都相當重要。至於中國經常引用的聯大第2758號決議，歐盟指出，這份決議全文僅約150字，內容主要是把中國在聯合國的代表權，從「蔣介石的代表」轉交給「中華人民共和國政府的代表」，全文並沒有出現「台灣」。外交部長林佳龍對歐盟的說法表示歡迎與感謝。他表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，聯大第2758號決議既然沒有提到台灣，就不能被解讀為替中國所稱的「一中原則」提供法律依據，更不應被中國拿來當成阻止台灣參與聯合國及其他國際組織的理由。外交部也強調，只有台灣民選政府，才能在聯合國及其他國際場合代表台灣2300萬人民。外交部表示，歐盟這次的回應，再次顯示理念相近國家對台灣國際參與及台海和平穩定的重視。未來台灣也會持續與歐盟及其他夥伴合作，爭取更多國際參與空間，並共同維護台海及印太地區和平穩定。