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魏平政憂「一碗炒米粉」也被做文章 籲釐清查賄尺度

中檢打臉「貢丸一顆論」 強調簡便餐飲未逾常情不屬賄選樣態

台中

彰化議長謝典霖與父母涉議會宴客餐會賄選案，造成2羈押、1重金交保，也引發各地參選人對選舉活動尺度的疑慮。彰化縣長參選人魏平政昨（23）日上廣播節目爆料，聽國民黨主席鄭麗文轉述，國民黨台中市黨部詢問台中地檢署，活動能否提供貢丸湯，都得到「一顆可以、兩顆不行」的答案。台中地檢署隨即發出新聞稿澄清，強調從未接受相關詢問，更沒有作出「一個可以、兩個不行」的回應，並直指「不要誤導大眾」。魏平政接受資深媒體人尹乃菁主持的「中廣論壇」專訪時表示，謝典霖事件已造成全國參選人的「寒蟬效應」，擔心遭對手檢舉、檢調上門調查。他透露，連國民黨台中市黨部詢問台中地檢署辦活動能否提供貢丸湯，都得到「一個可以、兩個不行」的說法，並強調「這是鄭主席跟我講的」，直呼很離譜。魏平政說，他曾查閱當初訂定查賄標準的座談會紀錄，檢察官、法官甚至討論到「一顆貢丸幾公克、超過幾公克就算賄選」，並稱相關內容都記載在座談會紀錄中。主持人尹乃菁聽聞後也驚呼：「好瞎喔！」認為除了重量之外，還涉及食材、用料等問題。魏平政指出，前法務部長陳定南當年訂定的30元，是「文宣品參考標準」，並非對價關係，如今外界似乎將兩者混為一談。他認為，舉辦說明會、座談會時提供基本茶水或簡便餐飲，依社會常情本來就是正常招待，不應單純以價值多少錢作為判斷賄選的標準。魏平政表示，如今參選人已擔心到連炒米粉都可能被「做文章」，甚至討論貢丸究竟能吃一顆還是兩顆，讓他相當意外。他認為，若法務部未將相關標準說清楚，可能讓參選人無所適從，甚至擔心身形較胖的民眾一次吃兩碗炒米粉都可能引發疑慮，參選團隊還得考慮是否派人現場「糾查」，反問「這對社會真的是好的嗎？」對於魏平政的說法，台中地檢署緊急發出新聞稿澄清，強調從未接受國民黨台中市黨部詢問「活動吃貢丸湯可不可以」，更沒有回應「一個可以、兩個不行」。檢方表示，反賄選宣導活動均強調，查察賄選是依最高檢察署函頒《妨害選舉刑事案件例舉》所示原則及司法實務見解，應視所提供的財物或不正利益是否足以動搖、影響投票意向，以及與投票權行使間是否具有對價關係，作為判斷標準。地檢署進一步表示，選舉造勢活動提供參加民眾適度茶水或簡便餐飲，只要未逾越社會常情，並非《妨害選舉刑事案件例舉》所列的賄選樣態。至於「一個可以、兩個不行」的貢丸湯說法，中檢再次強調「從未回應」。檢方最後呼籲媒體善盡社會責任，對於相關選舉法律問題應查證後再行報導，避免以未經查證的內容誤導社會大眾。