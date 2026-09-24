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▲賴清德今與蘇巧慧赴「新莊慈祐宮」參香祈福。（圖／總統府提供）

2026新北市長選戰進入熱戰，總統賴清德今（24）日偕同民進黨參選人蘇巧慧赴新莊慈祐宮參拜，賴清德透露，明年將普發新台幣1萬元「AI紅利」的決策其實來自蘇巧慧的建議，希望在經濟成長、稅收增加的情況下，把經濟成果回饋給民眾。黨內人士則分析，這個小故事不只突顯蘇巧慧的提議成功「爭取一萬元」，也詳細說明經濟成果如何回到人民身上的切入點。賴清德上午赴新莊慈祐宮參拜，談話中先回顧新莊歷史，感謝慈祐宮保境佑民及過去協助台南賑災，接著說此行也是來還願，並當場許願蘇巧慧高票當選。黨內人士指出，賴清德推薦蘇巧慧的方式，不只是一句選舉口號，而是花了一段篇幅，講述蘇巧慧如何向他提議每人發放一萬元「AI紅利」。蘇巧慧堅持親自見面提出主張，這個細節凸顯其為政策積極爭取的態度，由賴清德親口說出，也讓現場鄉親看見蘇巧慧如何把建議帶到決策者面前。此外，賴清德同時交代政策的另一面，發放紅利不能靠借錢，不能把債務留給下一代，他在決策過程和巧慧討論，必須在經濟成長、稅收增加，且各項預算編妥後，才有條件推動，後續果真經濟成長率一路從當時9%上升到11%，一萬塊紅利順利成真。黨內人士表示，這個小故事不只突顯蘇巧慧的提議成功「爭取一萬元」，也詳細說明經濟成果如何回到人民身上的切入點。在地方推薦之外，賴清德也向新北鄉親提出三項承諾：「把台灣顧好、把經濟拚好、把人民照顧好」，並談國際局勢下守護台灣的決心，期待經濟持續成長，並以兒少支持、教育補助及穩定油電價格，說明照顧人民的具體方向。黨內人士指出，整場談話的安排，先以慈祐宮與新莊的情感連結拉近距離，再用「蘇巧慧當面提議AI紅利」的故事呈現其行動，最後由賴清德的三項承諾收束，賴清德既明確為蘇巧慧表態，也讓選民透過具體政策，認識賴清德推薦蘇巧慧的理由。