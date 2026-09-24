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國機國造勇鷹號高級教練機，最後兩架機1165、1166號今（24）日正式出廠交機，象徵國防自主重大任務完成。只是2025年曾有一架勇鷹號失事，媒體關切漢翔是否將再造一架？漢翔總經理莊秀美表示，尊重空軍和國防部想法，但漢翔會保留所有工具型架，若有需要，會盡全力、且最快時間支援。2025年2月15日，編號1130的勇鷹高教機在台東志航基地北面海域執行訓練時，發生雙發動機失效失事墜海，飛官林瑋少校則是跳傘獲救，導致原有66架的勇鷹高教機剩下65架。莊秀美說，少了一架勇鷹高教機，非常的遺憾，但是否再額外新增一架勇鷹高教機，會尊重空軍跟國防部的想法。另外針對審計部去年決算報告，指出漢翔發動機3年故障次數較多，莊秀美則解釋，這並非發動機本身品質問題，很多是在機場環境的問題，這部分空軍跟漢翔合力做了缺失改正，也已經完成，所以不會有這個問題了。