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▲紅韻雙椒嫩豆腐搭美人蔬香福袋 (圖 / WalkerLand)

20至30歲的輕熟少女——桂花金萱（金萱粉蒸排骨） ： 自帶淡雅奶香與花香的「桂花金萱」，就像有點青澀又討喜的年輕女孩。王副總以此茶款入菜，因應無數顧客問卷熱烈期盼而再創新回歸的「金萱粉蒸排骨」。以在地台農 57 號黃金地瓜與整顆鬆甜秋栗打底。研發團隊對肉質醃製與蒸煮時間極其苛刻，精選子排裹上適度的糯米粉，吸飽了帶有金萱奶香與桂花薰香的精華蒸汁。一口咬下，肉質鮮嫩多汁，吸滿肉汁的地瓜與栗子綿密甘甜，完美揮別了傳統粉蒸肉油潤厚重的印象，豐富的層次感與清爽甜味展現出技術含量的深厚。

： 自帶淡雅奶香與花香的「桂花金萱」，就像有點青澀又討喜的年輕女孩。王副總以此茶款入菜，因應無數顧客問卷熱烈期盼而再創新回歸的「金萱粉蒸排骨」。以在地台農 57 號黃金地瓜與整顆鬆甜秋栗打底。研發團隊對肉質醃製與蒸煮時間極其苛刻，精選子排裹上適度的糯米粉，吸飽了帶有金萱奶香與桂花薰香的精華蒸汁。一口咬下，肉質鮮嫩多汁，吸滿肉汁的地瓜與栗子綿密甘甜，完美揮別了傳統粉蒸肉油潤厚重的印象，豐富的層次感與清爽甜味展現出技術含量的深厚。 30至40歲的優雅熟女——東方美人茶（美人蔬香福袋） ： 重發酵60-70%）、帶著木質香與果香的「東方美人，被巧妙運用於「美人蔬香福袋」中。這道菜融合了秋日豐收意境與健康養生，手作福袋內包覆著口感扎實的蒟蒻、杏鮑菇，以及主廚純手工將黑木耳打成泥後捏製而成的「木耳海參」。搭配芋頭籤、綠花椰菜、美白菇等五色時蔬，淋上特製東方美人茶醬汁，滑順綿密中帶著清亮嚼勁，為傳統素食料理帶來了高雅悠長、迴盪於舌尖的茶香回甘。

： 重發酵60-70%）、帶著木質香與果香的「東方美人，被巧妙運用於「美人蔬香福袋」中。這道菜融合了秋日豐收意境與健康養生，手作福袋內包覆著口感扎實的蒟蒻、杏鮑菇，以及主廚純手工將黑木耳打成泥後捏製而成的「木耳海參」。搭配芋頭籤、綠花椰菜、美白菇等五色時蔬，淋上特製東方美人茶醬汁，滑順綿密中帶著清亮嚼勁，為傳統素食料理帶來了高雅悠長、迴盪於舌尖的茶香回甘。 40至50歲的歷練女性——紅烏龍（紅烏龍蜜桃飲） ： 來自台東鹿野的紅烏龍，結合烏龍球型與紅茶重發酵（75-80%）、重焙火工藝。「它就像歷練過的女性，醇厚、耐泡，越品越甘甜。」王副總帶領團隊將這款近年火紅的工藝茶，結合當季黃水蜜桃熬製的濃郁果醬。每一口都能嚼到真實的水蜜桃果肉，甘甜果香與紅烏龍重焙火的醇厚茶韻在口中達成絕妙平衡，互不掩蓋，完美迎合了新世代對精緻茶飲的味蕾需求。

： 來自台東鹿野的紅烏龍，結合烏龍球型與紅茶重發酵（75-80%）、重焙火工藝。「它就像歷練過的女性，醇厚、耐泡，越品越甘甜。」王副總帶領團隊將這款近年火紅的工藝茶，結合當季黃水蜜桃熬製的濃郁果醬。每一口都能嚼到真實的水蜜桃果肉，甘甜果香與紅烏龍重焙火的醇厚茶韻在口中達成絕妙平衡，互不掩蓋，完美迎合了新世代對精緻茶飲的味蕾需求。 【私房隱藏版】古早味底蘊——913黑金滷肉飯與紅韻椒麻豆腐： 除了茶香主菜，王副總更私房推薦了老饕最愛的隱藏美味。選用粒粒分明、Q 彈香甜的台九號優質米，淋上帶有微微肥肉、鹹甜適中的台南古早味黑金滷醬，拌勻後一口吞下，黏嘴的膠質香氣令人食指大動。再配上一道鋪滿海苔、柴魚與麻辣花生的椒麻嫩豆腐，如布丁般滑嫩的豆腐在口中釋放出陣陣花椒清香，豐富的口感層次令人回味無窮。

913 脆皮糕： 研發團隊打破茶葉僅能入菜的傳統思維，將天仁招牌「913茶王」融入奶油年糕。經過現場回烤後，外皮微酥、內裡軟糯香 Q，一口咬下，濃郁奶香與茶王的醇厚甘甜在口中綻放，成為大餐後最完美的精緻收尾。

研發團隊打破茶葉僅能入菜的傳統思維，將天仁招牌「913茶王」融入奶油年糕。經過現場回烤後，外皮微酥、內裡軟糯香 Q，一口咬下，濃郁奶香與茶王的醇厚甘甜在口中綻放，成為大餐後最完美的精緻收尾。 獨家「茶釀咖啡」： 這項話題新品，來自王副總對許多顧客兼具「茶與咖啡」喜好的敏銳觀察。她特別邀約台北 85 歲的資深咖啡大師合作，巧妙利用咖啡豆呼吸吸附風味的特性，將精品咖啡豆與 913 茶王（或鐵觀音）一同靜置兩週。篩除茶葉後，取原豆磨粉成濾掛，時間與溫度的共釀技術讓這個商品更顯深度差異，沖泡出來的咖啡帶獨特茶香甘甜，成為一款會回甘的咖啡，一上市便靠著口耳相傳引爆熱銷。

這項話題新品，來自王副總對許多顧客兼具「茶與咖啡」喜好的敏銳觀察。她特別邀約台北 85 歲的資深咖啡大師合作，巧妙利用咖啡豆呼吸吸附風味的特性，將精品咖啡豆與 913 茶王（或鐵觀音）一同靜置兩週。篩除茶葉後，取原豆磨粉成濾掛，時間與溫度的共釀技術讓這個商品更顯深度差異，沖泡出來的咖啡帶獨特茶香甘甜，成為一款會回甘的咖啡，一上市便靠著口耳相傳引爆熱銷。 甘潤羅漢果茶（無咖啡因）： 針對換季潤燥與現代人對健康無負擔的需求，天仁特別與迪化街合格中藥商合作，採用升糖指數（GI）為零的天然羅漢果，搭配桂圓與冬瓜潤燥護嗓。溫潤甘甜的口感，不僅是秋冬最佳解燥飲品，更顧及與減糖的族群。

▲茶香甜點外酥內軟 (圖 / WalkerLand)

▲甘潤羅漢果茶與紅烏龍蜜桃飲 (圖 / WalkerLand)

秋風漸起，正是講求「潤燥」與「溫補」的季節。天仁茗茶「喫茶趣」選在秋豐之際，推出全新秋冬茶膳與換季茶飲，試圖用茶香與時令食材的交融，為饕客遞上一份專屬於這個季節的溫潤療癒。而這套耗時半年前就得開始預備的美味背後，正是我們這次採訪天仁茗茶靈魂人物——王華榮副總的契機。在手搖飲與新式餐飲鋪天蓋地的年代，走進天仁「喫茶趣」，依然能看到老中青三代圍坐一桌的榮景。這家深耕以茶入菜料理 26 年的老字號品牌，非但沒有被時間淹沒，反而深根創新，深受消費者肯定。「要做行銷與研發，在我們的體系裡半年前就要預備好。」訪談一開始，王副總說話乾脆俐落、對所有經營細節展現出極高的掌控度。從茶葉發酵度對應的女性年齡隱喻，到手搖飲提袋奶茶柯基布料的橫豎紋理，甚至是食材食安的檢驗標準，她對產品的敏銳度與專業，構成了天仁轉型過程中最堅實的盾牌。但比精明算術更打動人的，是她提及天仁時眼神裡的那份深情。「我覺得自己在天仁上班是一件很幸福的事。」王副總笑著說，茶不只是商品，更是生活與文化的體現。這 26 年來，她看著許多顧客從年輕吃到帶孩子來，天仁對她而言，早已不只是工作職位，而是一份傾注了半生心血、想要溫柔守護的志業。「天仁做茶料理 26 年，我們試過了無數種茶，但茶是有四季與性格的。」訪談現場，王副總親自引領我們細品這桌秋日新菜。在她眼裡，茶不只是飲料或調味，而是具備不同生命姿態的女性；當它們遇上時令食材，便碰撞出一道道令人驚豔的風味層次：傳統茶企最怕失去年輕客群，但王副總卻在看似僵化的市場中，看見了差異化的破局契機。「很多人以為茶館老派，但現在年輕人來店裡，都是直接喊『我要喝913』！」這份對年輕世代的深刻洞察，轉化為一道道讓人驚豔的創意：除了商品研發的突破，面對餐飲業缺工與換季營運的考驗，王副總更展現出前瞻的經營視野。天仁一方面積極推動數位轉型，在門市引進智能奶茶機與送餐機器人以提升出餐效率；另一方面，卻始終牢記天仁最核心的品牌精神——「剛剛好的溫度」。為了打破世代隔閡，天仁茗茶積極在全台門市推廣「小小茶藝師」親子課程。透過讓小朋友穿上專屬小圍裙，學習親手泡茶與手搖珍珠奶茶，將茶文化自然地代代相傳。「以前是爸爸媽媽帶我們來喝茶，現在是小朋友吵著要來，爸爸媽媽跟著過來。」王副總笑著說。這種向下紮根的策略，不僅為老字號注入活力，更在科技冷漠的時代裡，守護了最珍貴的人情溫度。作為一名跑遍各大餐飲採訪的編輯，坦白說，在試菜前我對於「茶餐」抱持著戒心——許多餐廳的茶料理往往流於匠氣，甚至為了凸顯茶香而破壞了食材本味。然而這次在採訪現場親自品嚐，卻徹底顛覆了我的味蕾體驗： 那道「美人疏香福袋」，其中原本以為只是常見的素食包，沒想到一咬下去，杏鮑菇、蒟蒻內餡、青豆、瓢瓜層次交織，伴隨著東方美人茶醬汁隱隱縈繞的優雅香氣，清爽而具高級感，完全征服了我的胃。而看似平凡的「913黑金滷肉飯」，更是讓我這名對滷肉飯極其挑剔的饕客大為震撼——軟爛適中的膠質、不鹹不甜的台南古早味醬汁，拌入粒粒分明且香氣十足的台梗九號優質米飯中，好吃到讓人忍不住一口接一口。更令人難忘的是那杯「甘潤羅漢果茶」。羅漢果的天然甜味，入口潤喉回甘，甚至讓人聯想到若是秋冬感冒時喝上一杯會有多麼被療癒。料理不會騙人，菜餚裡的真材實料與溫暖，正是王華榮副總 26 年來對天仁深厚感情的縮影。她不僅是一位洞悉市場的專業高階經理人，更是天仁茶文化最虔誠的傳教士與守護者。在王華榮副總的營運團隊與前瞻布局下，天仁更將於明年上半年在台中、高雄與街邊通路推出全新的年輕茶餐品牌。沒有浮誇的包裝與匠氣，這份「實實在在」的熱情與堅持，正是天仁能在歲月洪流中歷久彌新、持續站上巔峰的最佳解答。