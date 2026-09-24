我是廣告 請繼續往下閱讀

去年發現、今年才提清理計畫 柯志恩追問處理進度

起訴書載行為延續至4月 質疑「移送不等於解決」

點名美濃、燕巢等環境爭議 籲市府交代監管機制

針對高雄市政府稱永安廢木材案為「烏龍爆料」，立法委員、國民黨高雄市長候選人柯志恩今（24）日反擊，市府去年底就已發現、調查並移送司法，這些內容早已清楚寫在自己的說明中，她也從未否認市府的查緝作為。問題在於，既然去年底就已發現，為何到了今年，現場仍堆置大量廢木材，甚至發生悶燒，清運計畫更要拖到今年底才能完成？她反問，「從去年已經發現，到今年還繼續燒，這到底哪裡是烏龍爆料？」柯志恩指出，市府現在強調「去年就知道」，反而更加凸顯問題所在。既然早已掌握情況，為何大量廢木材仍持續堆置在農地，甚至直到今年仍有相關行為持續發生，市民當然有權追問，後續處理到底出了什麼問題。柯志恩提到，依照市府自己的說明，今年7月底才要求業者提出清理計畫，並要求年底前完成清除。從發現問題到真正完成清除，中間相隔數月，「這段期間土地與環境承受的風險，誰來負責？」她也接連拋出問題，若市府認為這是「烏龍爆料」，就應說清楚，這些廢木材目前有沒有實際堆在永安農地？有沒有形成嚴重的環境問題？今年8月1日此場址有沒有發生廢材悶燒狀況？「我們揭露的是現場存在的問題，不是捏造一個不存在的問題。」柯志恩強調，市府可以說自己去年就開始處理，但不能因為去年開始處理，就認為今年不能再揭露現場存在的問題。柯志恩進一步指出，依據中央社報導，橋頭地檢署起訴書指出，涉案夫妻涉嫌自民國113年9月至今年4月間，持續提供土地供他人載運混有廢木的廢棄物堆置。環保局雖於今年2月移送法辦，但依起訴書所載，相關行為仍延續到4月。她認為，這也再次說明，「已經移送」不等於「問題已經解決」，更不能只用「去年就知道」幾個字，迴避土地持續遭受破壞的問題。柯志恩表示，這不只是單一一處廢木材的問題，而是高雄近年接連出現的環境警訊。從美濃大峽谷、小港柏油山、燕巢垃圾山、田寮垃圾山，到如今的永安廢材山，一塊又一塊土地遭到破壞。她表示，市民真正想知道的是，高雄面對農地遭非法堆置廢棄物，究竟如何預防、如何監測，又如何及時處理，而不是等到問題形成、地方陳情、民代揭露之後，再回頭強調「我們去年就知道」。柯志恩最後強調，土地是高雄留給下一代的資產，不應成為非法廢棄物的容身之處。市府可以說明查緝過程，也應接受市民對後續清運、監管及土地復原的檢驗。真正需要回答的不是「誰先發現」，而是「既然早就發現，為什麼問題還能持續到今天」。「如果去年就發現、今年還在燒，市民難道不能問一句：這樣的處理速度，真的夠快嗎？」